Genoa-Juventus, tutte le quote

Genoa e Juventus si affrontano al Ferraris nella gara della domenica allora di pranzo. Le formazioni guidate da Prandelli e Allegri si presentano all’appuntamento con stati d’animo e di forma diversi. I rossoblu, tredicesimi in graduatoria con 30 punti, arriva dalla sconfitta di misura sul campo del Parma (1-0), che ha interrotto una serie di 6 risultati utili (2 vittorie e 4 pareggi). La Vecchia Signora, capolista con 18 punti di vantaggio sul Napoli e ancora imbattuta in campionato, è reduce dal trionfo di Champions contro l’Atletico Madrid (3-0), che le ha permesso di qualificarsi ai prossimi quarti di finale. Le quote del match sorridono ai bianconeri, ma non dimentichiamo la squadra ligure è una delle tre che sono riuscite a strappare un punto ai campioni d’Italia in questa stagione di Serie A (1-1 allo Stadium con reti di Ronaldo e Bessa).

Genoa-Juventus: i precedenti

Sono 103 i precedenti in campionato tra i due club, con i bianconeri avanti nel bilancio con 62 vittorie a 20 (21 i pareggi). La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa e che ha violato la sua porta in più occasioni in Serie A (211 gol). L’andata di Torino è finita in parità e il Grifone non resta imbattuto nelle due sfide stagionali contro i bianconeri dal 2011/12 (due pareggi in quel caso). Negli ultimi 5 incroci in casa del Genoa si sono alternate una vittoria juventina e una dei rossoblù, che hanno perso 2-4 la partita più recente.

Genoa-Juventus: quote sull’esito

La Juventus è la formazione che ha ottenuto più successi esterni nei cinque maggiori campionati europei nella stagione 2018/19 e parte favoritissima anche stavolta: 2 a 1.57, contro il 6.50 dell’1 e il 3.80 della X. La doppia chance interna 1X è data a 2.39, l’X2 scende a 1.11 e al termine della prima frazione di gara è avanti il 2 1° Tempo a 2.11, seguito dall’X 1° Tempo a 2.21. Chi si aspetta un successo largo della formazione ospite può alzare la quota del 2 scegliendo la giocata con handicap 2 (-1) a 2.51, in cassa se Ronaldo e compagni passano con almeno due reti di scarto. Il punteggio più atteso dalle agenzie è lo 0-1 bianconero a 5.50, che con 12 precedenti è anche il risultato esatto uscito più volte tra le due squadre. Seguono in quota 0-2 (6.30), 1-1 (7.10) e 1-2 (8.50).

Genoa-Juventus: quote delle scommesse sui gol

La Juventus ha trovato la via del gol nelle ultime otto sfide contro il Genoa in Serie A (15 reti), mantenendo la sua porta inviolata in 5 occasioni. I Grifoni sono rimasti a secco di gol nelle tre giornate più recenti e non collezionano 4 gare di fila senza segnare da aprile 2017 in Serie A. L’analisi delle quote offerte dai bookmaker lascia immaginare un confronto tattico, con l’Under 2.5 avanti a 1.72 (Over 2.5 a 2.00) e il No Goal favorito a 1.70 (Goal a 2.03). Segnaliamo anche l’Over 1.5 dei bianconeri a 1.74 e la scommessa combinata X2 (Over 1.5) a 1.45.

Genoa-Juventus: quote dei marcatori

La marcatura più attesa anche stavolta è quella di Cristiano Ronaldo a 1.95 (4.00 per il primo gol del match), il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra in questa Serie A (16 punti con 19 reti). Tra i bianconeri segnaliamo anche le quote di Dybala (2.40), Bernardeschi (3.60), Kean (3.00), reduce da una doppietta nell’ultima partita contro l’Udinese. Tra i padroni di casa occhio in particolare Sanabria (3.60) e Kouamé (4.50), autore dell’assist per il gol del pareggio siglato da Bessa nella gara di andata.