Napoli-Udinese, tutte le quote

È tutto pronto al San Paolo, dove domenica alle 18 il Napoli affronta l’Udinese di Davide Nicola. Partono favoriti gli azzurri di Ancellotti, secondi in classifica con 57 punti e a caccia di una vittoria sfumata nelle ultime due gare contro Juve (1-2) e Sassuolo (1-1). I friulani, quindicesimi a quota 25, vogliono invece tornare a fare punti per dimenticare il ko allo Juventus Stadium (4-1), arrivato dopo due successi consecutivi in campionato.

Napoli-Udinese: i precedenti

Confronto numero 74 tra Napoli e Udinese in Serie A, con i campani avanti con 28 vittorie a 17 (28 i pareggi). Il Napoli ha avuto la meglio in tutte le ultime cinque partite contro i friulani, realizzando nel parziale 13 reti, in media 2.6 a match (Over 1.5 Napoli a 1.30). Limitando l’analisi alle sfide giocate al San Paolo si nota che i partenopei sono imbattuti da sette incroci (6 vittorie e un pari) e che l’Udinese non vince sul campo del Napoli dall’1-2 dell’aprile 2011.

Napoli-Udinese: quote sull’esito

La formazione guidata da Ancelotti ha perso l’ultimo impegno interno di campionato contro la Juventus e non esce sconfitta da due match consecutivi in casa nel torneo dal marzo 2009. Fattore campo, precedenti e posizione in classifica sorridono agli azzurri, favorendo in quota l’1 a 1.27 (X a 5.75 e 2 a 11.00). Per alzare la posta del successo del Napoli segnaliamo l’1 con una rete di handicap a 1.68, oltre all’1/1 nel parziale/finale a 1.71. Sul fronte del risultato esatto il più frequente fra Napoli e Udinese è il pareggio per 1-1 (a 10.75), finale di 11 partite e assente da aprile 2014. Stavolta le agenzie di betting favoriscono però 2-0 (5.80), 1-0 (7.00) e 3-0 (7.20).

Napoli-Udinese: quote delle scommesse sui gol

I friulani non hanno bucato la porta in due delle ultime tre gare esterne contro il Napoli e anche stavolta in quota è avanti il No Goal a 1.66. Il successo a porta inviolata degli azzurri è dato a 1.79 (Casa vincente a 0), mentre sale a 2.03 la rete friulana nel corso dei 90 minuti. ll Napoli è la squadra che tira mediamente di più ogni partita nei 5 maggiori campionati europei (18.4 tentativi a gara), nelle giocate sul numero di reti si punta di conseguenza su un confronto spettacolare, con l’Over 2.5 favorito a 1.57, da tentare anche abbinato al successo del Napoli nella scommessa 1 (Over 2.5) a 1.73.

Napoli-Udinese: quote dei marcatori

Tra le file del Napoli segnaliamo le quote delle possibili reti di Mertens (a 1.75), Milik (a 1.75) e Insigne (a 2.30), che tra assist e gol hanno contribuito ciascuno a 15 reti della loro squadra in questo campionato. Sale invece a 4.00 il gol di Fabián Ruiz, che nella sfida d’andata al Friuli ha segnato per la prima volta in Serie A. Tra gli ospiti segnaliamo invece le quote di De Paul (5.50), Pussetto (4.009 e Lasagna (3.00), che in trasferta ha segnato tre delle sue quattro reti stagionali.