Serie A, tutte le quote scommesse della 28^ giornata

Sassuolo-Sampdoria, sabato 16 marzo ore 15.00

Quote in equilibrio nel primo scontro del sabato tra Sassuolo e Samp: 1 a 2.45, X a 3.25 e 2 a 3.00. In marcatura spiccano le quote di Berardi (3.00) e Quagliarella (2.75), il primo calciatore blucerchiato a segnare 20 reti in Serie A dopo Vincenzo Montella nel 1997/1998.

Spal-Roma, sabato 16 marzo ore 18.00

La Roma affronta da favorita la prima trasferta della nuova gestione Ranieri: 2 a 1.80 (1 a 4.50 e X a 3.65). Il gol più atteso è quello di Dzeko (a 2.10) che lontano dall’Olimpico ha realizzato tutti i suoi sette gol stagionali. Nella Spal si punta invece su Petagna (3.25), nono in classifica marcatori con 10 centri.

Torino-Bologna, sabato 16 marzo ore 20:30

I pronostici sorridono al Toro, che arriva da tre successi consecutivi e non perde da sette giornate: 1 a 1.90, X a 3.20 e 2 a 4.75. Nelle giocate sui marcatori segnaliamo Belotti a 2.40, che ha segnato nelle ultime due sfide di campionato e solo due volte in carriera ha trovato il gol per tre match consecutivi in Serie A (nel dicembre 2016 e nell’aprile 2017).

Genoa-Juventus, domenica 14 marzo ore 12:30

Il Genoa è una delle tre squadre che sono riuscite a fermare la Juventus sul pari in questa stagione di Serie A, ma i pronostici stavolta danno fiducia agli uomini di Allegri: 2 a 1.57 (1 a 6.50 e 2 a 3.80). Occhio alla rete di Ronaldo che, nonostante la tripletta di Champions, è rimasto a secco nelle ultime due gare di campionato. La rete di CR7 è data a 1.95 (4.00 come primo marcatore).

Atalanta-Chievo, domenica 14 marzo ore 15:00

I bookmaker puntano sul successo della Dea, impegnata nel confronto casalingo contro il Chievo ultimo in classifica: 1 a 1.25, X a 6.00 e 2 a 12.00. Il club veneto è la vittima preferita del Papu Gomez (a 2.00), in gol cinque volte contro i gialloblù veneti, di cui quattro nelle quattro presenze più recenti.

Empoli-Frosinone, domenica 14 marzo ore 15:00

Scontro salvezza al Castellani tra Empoli e Frosinone. Anche se i precedenti sono dalla parte dei ciociari, rimasti imbattuti nei tre incroci in Serie A, le quote danno fiducia ai padroni di casa: 1 a 1.75, X a 3.75 e 2 a 4.75. I bomber più attesi sono Caputo (2.40) e Ciano (3.00), autori di 12 e 7 reti in questo campionato.

Lazio-Parma, domenica 14 marzo ore 15:00

La Lazio cerca punti in casa contro il Parma per non aumentare la distanza dalle prime quattro posizioni in classifica. Le quote sorridono all’undici di Inzaghi (1 a 1.33 , X a 5.25 e 2 a 9.00) e scommettono sulle possibili marcature di Caicedo (2.20) e Correa (2.30).

Napoli-Udinese, domenica 14 marzo ore 18:00

Reduce dalle fatiche di Europa League, il Napoli ha collezionato un solo punto nelle ultime due gare, ma parte nettamente avanti nel match casalingo contro l’Udinese: 1 a 1.25, X a 6.00 e 2 a 11.50. Una curiosità: Milik è il giocatore che ha segnato più gol su azione in casa in questo campionato, sette, e la sua rete è data a 1.75.

Milan-Inter, domenica 14 marzo ore 20:30

Imbattuto da 10 turni e reduce da 5 vittorie di fila in campionato, il Milan affronta da favorito il 170° derby di Serie A contro l’Inter, fresco di eliminazione dall’Europa League: 1 a 2.40, X a 3.20 e 2 a 3.10. La sfida più attesa è quella tra Piatek e Lautaro Martinez, protagonisti della scommessa 1X2 Marcatori. Chi segnerà più gol nel corso della partita? Le quote puntano sul pari: 1 a 3.75, X a 1.60 e 2 a 4.25 (Marcatore 1X2 Piatek – Lautaro).