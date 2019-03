Quote Europei 2020, i pronostici del primo turno di qualificazione

Prende il via la fase finale di Euro 2020, che per celebrare il 60° anniversario si presenterà in versione itinerante, toccando 12 diversi paesi. Il match inaugurale verrà disputato proprio in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, mentre la finalissima si terrà nella suggestiva cornice di Wembley. Il primo turno di qualificazione prevede 25 partite, che si giocheranno tra giovedì 21 a sabato 23 marzo, vediamo le quote più interessanti per scommettere sulle gare previste nelle tre giornate.

Europei 2020, le quote di giovedì 21 marzo

La gara d’apertura del primo turno di qualificazioni ai prossimi Europei è quella delle 16 tra Kazakistan e Scozia, con gli scozzesi favoriti a 1.96 (1 a 4.40 e 2 a 3.20). Alle 18 si gioca solo Cipro-San Marino, sfida dall’esito apparentemente scontato in quota: 1 a 1.04, X a 12.50 e 2 a 17.50. Si passa poi alle 8 partite delle 20:45, tra le quali spiccano Belgio-Russia (1 a 1.32, X a 5.30 e 2 a 9.80) e la sfida tra i vicecampioni del mondo della Croazia e Azerbaigian, con Mandzukic e compagni nettamente avanti a 1.07 (X a 10.50 e 2 a 36.00).

Europei 2020, le quote di venerdì 22 marzo

Venerdì si giocano 7 partite. La giornata è aperta alle 18 da Bulgaria-Montenegro, un match sulla carta equilibrato: 1 a 2.15, X a 3.30 e 2 a 3.55. tutte le altre squadre scendono in campo alle 20:45, orario in cui spicca il match Inghilterra-Repubblica Ceca, con gli inglesi che guadagnano la fiducia delle agenzie di betting (1 a 1.27, X a 5.60 e 2 a 13.50). La stessa sera tocca anche ai campioni d’Europa in carica del Portogallo, che partono favoriti contro l’Ucraina (1 a 1.39, X a 4.65 e 2 a 8.60), e ai campioni del mondo della Francia, che sfidano in trasferta la Moldavia in uno scontro con quote sbilanciatissime verso gli ospiti (1 a 24.00, X a 9.20 e 2 a 1.09).

Europei 2020, le quote di sabato 23 marzo

Tra le 8 partite della giornata di sabato, che chiude il primo turno, c’è anche il debutto degli Azzurri di Mancini, che affrontano la Finlandia alla Dacia Arena di Udine. L’Italia è imbattuta da 30 partite di qualificazione agli Europei (24 vittorie e 6 pari), parziale in cui ha segnato 56 reti, subendone soltanto 14. Le lavagne dei bookmaker puntano su Chiellini e compagni, fissando l’1 a 1.30, contro il 5.10 dell’X e ll’11.75 del successo finlandese. Per il Gruppo J, lo stesso dell’Italia, sono in programma anche Bosnia Erzegovina-Armenia (1 a 1.34, X a 5.10 e 2 a 9.20) e tra Lichtenstein-Grecia (1 a 15.25, X a 8.30 e 2 a 1.16). Tra le gare del sabato segnaliamo infine il match Spagna-Norvegia, con la Roja avanti a 1.15 (X a 7.90 e 2 a 18.25) e Svezia-Romania (1 a 1.80, X a 3.45 e 2 a 4.95).