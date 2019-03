Quote Italia-Finlandia, i pronostici del match di qualificazione a Euro 2020

Il percorso di qualificazione degli Azzurri a Euro 2020 inizia dalla gara contro la Finlandia, in programma sabato 23 marzo alle 20:45. Teatro dello scontro è la Dacia Arena di Udine, dove la nostra nazionale ha un’ottima tradizione (6 vittorie e 2 pareggi in 8 gare). Per l’Italia è importante iniziare bene, per cancellare la mancata partecipazione ai Mondiali di Russia e guadagnare un posto tra le 24 finaliste del torneo, che per la prossima edizione si presenta in versione itinerante, toccando 12 diverse città. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo J, che oltre alla Finlandia comprende il Liechtenstein, prossimo avversano nella sfida di giovedì prossimo, Armenia, Bosnia e Grecia.

Italia-Finlandia: i precedenti

Sono 13 i precedenti tra Italia e Finlandia e il bilancio è nettamente dalla parte degli azzurri, avanti con 11 vittorie, un pari e una sola sconfitta. L’unico ko italiano risale al primo confronto tra le due nazionali, disputato ai Giochi Olimpici del 1912 (2-3), mentre il pareggio è arrivato alle qualificazioni all’Europeo 1976 (0-0). La formazione italiana ha incassato un solo gol nelle ultime 10 partite giocate contro la Finlandia (6-1 nell’ottobre 1977), dopo averne subite sei nelle prime tre.

Italia-Finlandia: quote sull’esito

L’Italia non ha perso nessuna delle 30 partite più recenti di qualificazione agli Europei e ha raccolto nel parziale 24 successi e 6 pareggi, segnando 56 reti e subendone appena 14. Fattore campo, precedenti e valori tecnici sono anche stavolta dalla parte della formazione azzurra, nettamente favorita in quota: 1 a 1.30, X a 5.00 e 2 a 12.00. L’Italia la spunta anche nei pronostici sul risultato parziale (1 °1 Tempo a 1.76) e nel parziale/finale (1/1 a 1.81). Chi prevede una vittoria netta dei padroni di casa può alzare la posta scegliendo l’1 con una rete di handicap a 1.85, in cassa se gli uomini di Mancini passano con almeno due gol di scarto. Sul fronte del punteggio finale le lavagne dei bookmaker puntano su 2-0 (4.75) e 1-0 (4.65), seguiti dal 3-0 (6.80).

Italia-Finlandia: quote delle scommesse sui gol

L’Italia ha chiuso a porta inviolata tutte le ultime tre partite e non ottiene quattro clean sheet di fila da giugno 2016, quando in panchina c’era Antonio Conte. Le agenzie di betting prevedono anche stavolta una gara tattica e a porta chiusa per gli azzurri, favorendo l’Under 2.5 a 1.72 e il No Goal a 1.39. Segnaliamo in quest’ottica anche la giocata “Ospite Segna: No” a 1.44 e il successo degli uomini di Mancini a porta chiusa a 1.63 (Casa: vincente a 0). Tra le scommesse combinate occhio in particolare a 1 (No Goal) a 1.63 e 1 (Under 3.5) a 1.68.

Italia-Finlandia: quote delle scommesse sui giocatori

Non è facile prevedere quali saranno i marcatori azzurri, tutte le ultime 13 reti della Nazionale italiana sono infatti state realizzate da giocatori differenti. Tra le quote più intriganti segnaliamo quelle di Kean (2.75), Immobile (1.95) e Bernardeschi (3.00). Vale invece 1.95 il gol di Fabio Quagliarella, che potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra a distanza di 3048 giorni dall’ultima presenza (17/11/2010 contro la Romania) e, a 36 anni e 51 giorni, punta a diventare il giocatore più anziano a segnare con l’Italia.