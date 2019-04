Quote serie A, tutte le scommesse della 32^ giornata

Spal-Juventus, sabato 13 aprile, ore 15

Tra l’andata e il ritorno dei quarti di Champions contro l’Ajax, i bianconeri di Allegri sfidano la Spal nel match di apertura del 32° turno, che può valere lo scudetto. A +20 sul Napoli, alla Juventus basta un solo punto per aggiudicarsi il titolo e ha perso soltanto una delle 35 gare di Serie A contro la Spal. Le quote sono dalla parte degli ospiti: 2 a 1.90 (1 a 5.00 e X a 3.10).

Roma-Udinese, sabato 13 aprile, ore 18

Nel match casalingo contro l’Udinese la Roma proverà a dare seguito alla vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria nell’ultima giornata, riguadagnando terreno nella lotta Champions. I friulani sono in serie positiva da tre turni, ma in trasferta non vincono dallo scorso settembre. I bookmaker puntano sull’undici di Ranieri: 1 a 1.50, X a 4.30 e 2 a 6.50.

Milan-Lazio, sabato 13 aprile, ore 20:30

È scontro Champions tra Milan e Lazio, quarta e sesta in classifica con 52 e 49 punti ma potenzialmente alla pari, visto che i biancocelesti che hanno ancora un match da recuperare. Non è un buon momento per i due club: il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro partite, la Lazio uno nelle ultime due. Gli ultimi incroci a San Siro sono nettamente dalla parte dei rossoneri, che non perdono in casa contro la Lazio in campionato dal 1989 (17 vittorie rossonere e 11 pareggi) nel parziale. I pronostici prevendono un confronto aperto a ogni esito: 1 a 2.60, X a 3.25 e 2 a 2.75 (1X a 1.44 e X2 a 1.48).

Torino-Cagliari, domenica 14 aprile, ore 12:30

Ottavo con 49 punti, il Toro cerca punti per accedere alla prossima Europa League in casa contro il Cagliari, che non batte i granata da 8 incroci (6 sconfitte e 2 pareggi). Davanti al loro pubblico gli uomini di Mazzarri hanno guadagnato 18 degli ultimi 21 punti disponibili e partono anche stavolta favoriti: 1 a 1.80, X a 3.30 e 2 a 5.00.

Fiorentina-Bologna, domenica 14 aprile ore 15

Viola e felsinei si affrontano nel derby dell’Appennino, uno dei confronti più affascinanti della storia del calcio italiano. Dopo il ko contro il Frosinone, Pioli ha lasciato la panchina viola, dove è pronto all’esordio Montella. Il Bologna di Mihajilovic, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, deve continuare a far bene per aumentare il vantaggio di due punti dalla zona retrocessione, ma i quotisti scommettono sul riscatto viola: 1 a 1.90, X a 3.25 e 2 a 4.50.

Sampdoria-Genoa, domenica 14 aprile ore 15

72° Derby della Lanterna, con i blucerchiati che conducono il bilancio con 27 successi a 17 (27 pareggi). La Samp arriva da due sconfitte e il Genoa ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare. All’andata è finita 1-1 e anche stavolta le agenzie prevedono un confronto aperto: a 2.40, X a 3.10 e 2 a 3.20 (1X a 1.35 e X2 a 1.57).

Sassuolo-Parma, domenica 14 aprile ore 15

Derby emiliano tra due delle tre squadre che hanno conquistato meno punti nell’anno solare 20019: 9 per il Parma e 11 per il Sassuolo, solo il Chievo ha fatto peggio fin qui, guadagnando appena 3 punti. Le quote sono dalla parte dei padroni di casa (1 a 1.80, X a 3.50 e 2 a 4.75), ma occhio anche alle doppie chance, visto che nessuno dei 5 precedenti in Serie A è finito in pareggio: 1X a 1.18 e X2 a 2.10.

Chievo-Napoli, domenica 14 aprile ore 18

Dal match del Bentegodi potrebbe arrivare la prima condanna aritmetica di questo campionato: se il Chievo pareggia o perde scende in Serie B per la seconda volta nella sua storia, indipendentemente dai risultati delle altre squadre. Il Napoli, imbattuto da 8 incroci con i veneti, non esce sconfitto da due trasferte di fila in campionato dal 2016: 2 a 1.33 (1 a 10. e X a 5.00).

Frosinone-Inter, domenica 14 aprile ore 20:30

Penultimo con 23 punti, il Frosinone arriva dalla vittoria di Firenze e si gioca davanti ai suoi tifosi un’occasione preziosa per continuare la corsa al quart’ultimo posto, che ora dista 7 punti. L’Inter di Spalletti, terza a quota 57 e reduci dal pari a reti bianche contro l’Atalanta, devono fare risultato per mettere in cassaforte il piazzamento Champions: 2 a 1.57 (1 a 6.00 e X a 4.00).

Atalanta-Empoli, lunedì 15 aprile ore 20:30

Il Monday Night ci offre un match fondamentale per gli obiettivi delle sfidanti. L’Atalanta, in serie positiva da 6 turni e in piena lotta Champions, sfida l’Empoli, terz’ultima a -2 dalla zona salvezza. All’andata hanno vinto 3-2 i toscani, ma a Bergamo le quote danno fiducia agli orobici: 1 a 1.40, X a 4.75 e 2 a 7.50.