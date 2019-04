Milan-Lazio, le quote e i pronostici

Milan e Lazio si affrontano per la 152° volta in Serie A in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la volata Champions. Le formazioni allenate da Gattuso e Inzaghi scendono in campo a San Siro sabato alle 21 per contendersi tre punti preziosi per entrambe. I rossoneri sono quarti con 52 punti e hanno conquistato soltanto un punto nelle ultime quattro giornate. I laziali non vincono da tre gare e sono settimi con 49 punti, ma devono ancora recuperare il match rimandato contro l’Udinese.

Milan-Lazio: i precedenti

Il Milan è avanti nel bilancio dei precedenti con 64 vittorie a 28 (59 i pareggi) e in casa è imbattuto contro la Lazio dal 1989: 28 partite in Serie A (17 successi e 11 pari). Il punteggio uscito più volte tra le due formazioni è l'1-1, finale di 27 incontri e di 5 delle ultime 11 sfide, inclusa l’andata giocata all’Olimpico lo scorso 25 novembre.

Milan-Lazio: quote sull’esito

Il Milan non vince in campionato da quattro gare e non resta senza successi per cinque da aprile dello scorso anno. Contro la Lazio, che ha mancato l’appuntamento con la vittoria negli ultimi due impegni in Serie A, le agenzie di betting prevedono una sfida equilibrata: 1 a 2.60, X a 3.25 e 2 a 2.75. La doppia chance interna 1X è a 1.44, l’X2 a 1.48 e al termine della prima frazione di gara è avanti l’X 1° Tempo a 2.16. Il risultato finale più probabile a giudicare dalle quote è l’1-1 a 5.90, seguito da 1-0 (8.40), 0-1 (8.90), 0-0 (9.40) e 2-1 (9.70).

Milan-Lazio: quote delle scommesse sui gol

I rossoneri hanno trovato la via del gol in tutte le ultime 13 sfide di campionato contro la Lazio, rimasta a secco appena due volte. Nel parziale sono state realizzate in totale 40 reti (in media 3.1 a incontro) e anche stavolta le quote puntano su un match a porte aperte, favorendo il Goal a 1.69. C’è sostanziale equilibrio tra Under e Over 2.50, rispettivamente a 1.80 e 1.90, come anche per la prima rete segnata (a 2.01 quella del Milan e a 2.06 quella laziale). Tra le scommesse combinate segnaliamo in particolare 1X (Goal) a 2.41 e X2 (Goal) a 2.47.

Milan-Lazio: quote dei marcatori

In marcatura i riflettori sono puntati sul duello Piatek-Immobile, protagonisti della sfida a colpi di gol: 1 a 3.00, X a 1.80 e 2 a 34.25 (1X2 Marcatori). Vale 2.40 la rete del giocatore polacco del Milan, che ha già trovato 8 gol in maglia rossonera e potrebbe diventare il primo calciatore a fare più di 10 centri con due squadre diverse nella stessa stagione. Tra i padroni di casa segnaliamo anche le possibili reti di Suso (3.00), Borini (5.75) e Calhanoglu (3.50). È invece data a 2.75 la marcatura di Immobile, a due soli gol da quota 100 reti in Serie A. Chiudiamo con Correa a 3.70 e Parolo a 7.00, che non segna da 14 gare ma il Milan è la sua vittima preferita in Serie A (5 gol).