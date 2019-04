Spal-Juventus, le quote e i pronostici

Reduci dal pareggio di Champions sul campo dell’Ajax, e in vista del prossimo ritorno di Torino, i bianconeri di Allegri pensano al campionato. Prima in classifica con 20 punti di vantaggio sul Napoli, la Vecchia Signora sfida in trasferta la Spal in un match che potrebbe valerle lo scudetto anticipato: basta un punto per festeggiare con sei giornate di anticipo, stabilendo un nuovo record in Serie A. Perdendo sul campo del Cagliari, gli uomini di Semplici hanno interrotto una striscia di tre vittorie di fila. Gli emiliani sono sedicesimi in classifica con 32 punti, a -4 dal terz’ultimo posto, e hanno ancora bisogno di punti salvezza.

Spal-Juventus: i precedenti

Scontro numero 36 tra le due squadre in Serie A, con la Juventus nettamente al comando del bilancio con 22 successi contro l’unica vittoria emiliana (3-1 in casa nel febbraio 1957) e 12 pareggi a completare. L’andata allo Stadium è finita 2-0 con reti di Ronaldo e Mandzukic e il punteggio più frequente tra le due formazioni è il 3-1 bianconero (1-3 a 20.50), finale di sette incroci, l’ultimo nel 1964. L’ultimo scontro a Ferrara, a marzo 2018, è però finito con un pareggio a reti bianche e lo 0-0 oggi è dato a 6.80.

Spal-Juventus: quote sull’esito

La Spal ha vinto entrambe le ultime due gare interne in Serie A contro Roma (2-1) e Lazio (1-0), ma i bianconeri hanno perso soltanto una delle 28 trasferte più recenti in Serie A, raccogliendo nel parziale 23 vittorie e 4 pareggi. Le quote offerte dai bookmaker vedono di conseguenza favorita la formazione ospite, ma preannunciano comunque battaglia: 1 a 4.20, X a 3.00 e 2 a 2.10. La doppia chance interna 1X è data a 1.75, l’X2 a 1.23 e al termine del primo tempo il risultato più atteso è il pari (X 1° Tempo a 2.05 e 0-0 1° Tempo a 2.43). Nelle giocate sul punteggio finale le quote più basse sono assegnate a 1-1 (5.60) e 0-1 (5.70), seguiti da 0-0 (6.80) e 0-2 (8.70).

Spal-Juventus: quote delle scommesse sui gol

Da quando è tornata in Serie A la Spal è riuscita a segnare soltanto un gol contro la Juventus, nella sconfitta per 4-1 dell’ottobre 2017 e una rete dei ferraresi è data a 1.57. L’analisi delle quote lascia immaginare un confronto tattico, favorendo l’Under 2.5 a 1.55 e il No Goal a 1.73. Segnaliamo che i bianconeri hanno realizzato 30 reti nei 30 minuti finali di partita e un loro gol nella ripresa è dato a 1.75 (Ospite Segna 2° Tempo). Tra le giocate combinate occhio in particolare all’X2 (Under 3.5) a 1.43.

Spal-Juventus: quote dei marcatori

La Juventus punta di nuovo su Moise Kean, a segno in tutte le ultime tre gare di campionato. Una nuova rete dell’attaccante bianconero è data a 2.30 e lo renderebbe il più giovane calciatore nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota quattro marcature in Serie A. È data a 2.30 anche la rete di Dybala, mentre nella Spal si punta su Petagna a 3.75, autore di 12 reti in questo campionato. Petagna è protagonista con Kean del duello 1X2 tra marcatori, chi segnarù più gol nel corso della gara? 1 a 5.50, X a 5.50 e 2 a 2.85 (1X2 Marcatori Petagna-Kean).