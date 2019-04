Atalanta-Fiorentina, le quote e i pronostici della semifinale di Coppa Italia

C’è grande attesa allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dove giovedì 25 aprile alle 21:45 l’Atalanta sfida la Fiorentina nel secondo round della semifinale di Coppa Italia. La gara d’andata del Franchi dello scorso 27 febbraio è finita 3-3. Gli orobici non sono riusciti a conservare il doppio vantaggio ottenuto grazie alle reti di Gomez e Pasalic, recuperato dai viola con gol di Chiesa e Benassi, con De Roon e Muriel che hanno chiuso nuovamente sul pari. Le due formazioni si presentano all’appuntamento con uno stato d’animo opposto: i toscani di Montella arrivano dalla sconfitta incassata all’Allianz Stadium (2-1), che ha sancito l’ufficialità dell’ottavo scudetto juventino, e non vincono da 10 impegni ufficiali (4 sconfitte e 6 pareggi). I nerazzurri di Spalletti hanno invece battuto il Napoli al San Paolo, collezionando il nono risultato utile tra campionato e Coppa Italia, e raggiungendo il Milan al quarto posto con 56 punti.

Atalanta-Fiorentina: precedenti e percorso in Coppa Italia

L’Atalanta è arrivata fin qui superando prima il Cagliari (2-1 in trasferta), poi la Juventus (3-0 a Bergamo), conquistando per la prima volta nella sua storia due semifinali consecutive. Lo scorso anno la Dea era stata eliminata proprio dalla Juventus, poi vincitrice del torneo, un dato che sulla carta dovrebbe favorire i nerazzurri, visto che in tre delle ultime cinque occasioni, la squadra che è passata contro la Juventus in Coppa Italia è poi riuscita a portare a casa il trofeo (l’ultima è stata la Lazio nel 2012/13).

La Fiorentina ha invece raggiunto la semifinale battendo prima il Torino (2-0 in trasferta), poi la Roma (7-1 al Franchi) ed è arrivata in finale in quattro delle ultime sei occasioni in cui ha disputato questa fase della competizione. I viola hanno una buona tradizione contro i bergamaschi sono sempre passati, o hanno vinto la Coppa, nei 5 precedenti in cui li hanno incrociati. L’Atalanta ha però superato il turno in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha pareggiato l’andata e le previsioni la vedono nettamente avanti, offrendo il passaggio del turno a 1.25, contro il 3.75 della qualificazione toscana.

Atalanta-Fiorentina: quote sull’esito

Fattore campo e stato di forma sono dalla parte dell’Atalanta, che ha vinto 11 delle 12 gare casalinghe più recenti di Coppa Italia e parte favorita in quota: 1 a 1.80, X a 3.80 e 2 a 4.00. La doppia chance interna 1X è data a 1.22, l’X2 a 1.92 e al termine della prima frazione di gara i bookmaker offrono sostanzialmente alla pari l’1 e l’X 1° Tempo, rispettivamente a 2.33 e 2.31, mentre il 2 nel parziale sale a 4.35. Nelle giocate sul punteggio le quote più basse sono assegnate a 1-1 (7.10), 1-0 (7.70) e 2-1 (8.20), tutti risultati favorevoli all’arrivo in finale dei padroni di casa.

Atalanta-Fiorentina: quote delle scommesse sui gol

Nel match di andata si sono visti 6 gol ed entrambe le squadre hanno mantenuto un’ottima media realizzativa nelle tre gare disputate in questa edizione del torneo: 12 reti all’attivo per la Fiorentina (4 subite) e 8 per l’Atalanta (3 al passivo). Le lavagne dei bookmaker puntano anche stavolta su un confronto a porte aperte e all’insegna dello spettacolo, favorendo il Goal a 1.67 e l’Over 2.54 a 1.72. Per alzare la posta in gioco segnaliamo le scommesse combinate 1X (Goal) a 2.03 e 1X (Over 2.5) a 2.08.