Quote serie A, tutte le scommesse della 34^ giornata

Bologna-Empoli, sabato 27 aprile ore 15

Scontro salvezza al Dall’Ara, dove il Bologna di Mihajlovic affronta l’Empoli nella gara d’apertura di questo 34° turno di campionato. I felsinei, sedicesimi con 34 punti, sono la formazione che ha conquistato più punti nelle ultime sette giornate. L’Empoli di Andreazzoli arriva invece dal ko nella sfida casalinga contro la Spal ed è terz’ultimo a quota 29. I toscani hanno vinto 2-1 la sfida di andata, ma stavolta i bookmaker puntano sugli emiliani: 1 a 1.80, X a 3.75 e 2 a 4.25.

Roma-Cagliari, sabato 27 aprile ore 18

Dopo il pareggio esterno contro l’Inter (1-1) la Roma cerca punti Champions in casa contro il Cagliari, che ha vinto quattro delle ultime 6 gare di campionato, ma non batte i giallorossi da febbraio 2013 (4-2 all’Olimpico). Gli uomini di Ranieri sono a -1 dal quarto posto occupato dal Milan e affrontano i sardi con il favore dei pronostici: 1 a 1.48, X a 4.25 e 2 a 7.00.

Inter-Juventus, sabato 27 aprile ore 20.30

Si preannuncia all’insegna dell’equilibrio il big match di giornata, che vede i bianconeri impegnati al Meazza contro l’Inter: 1 a 2.40, X a 3.40 e 2 a 2.90. La Juventus è già campione d’Italia mentre i nerazzurri vogliono blindare il terzo posto dai possibili assalti di Milan e Atalanta, ora a -5. Il match d’andata è finito 1-0 con gol di Ronaldo, la cui marcatura è oggi data a 2.30.

Frosinone-Napoli, domenica 28 aprile ore 12.30

Dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta il Napoli affronta da favorito la trasferta in Ciociaria. I partenopei non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma hanno vinto tutti e tre i precedenti di Serie A, con un punteggio complessivo di 13-1. Contro il Frosinone, penultimo con 23 punti e a -10 dal quart’ultimo posto le quote sono tutte dalla parte della squadra di Ancelotti: 1 a 9.00, X a 4.75 e 2 a 1.37.

Chievo-Parma, domenica 28 aprile ore 15

Il Chievo di Di Carlo, già retrocesso, ha battuto a sorpresa la Lazio in trasferta (2-1) e affronta al Bentegodi il Parma, quattordicesimo con 36 punti e reduce da tre pareggi consecutivi. I clivensi hanno vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro gli emiliani (6 pari e 6 sconfitte), ma stavolta i pronostici puntano su un confronto equilibrato: 1 a 3.10, X a 3.00 e 2 a 2.50.

Spal-Genoa, domenica 28 aprile ore 15

Sfida di bassa classifica tra Spal e Genoa. Le due formazioni sono separate da 4 punti in graduatoria ma stanno vivendo due fasi molto diverse. La Spal ha vinto 5 delle ultime 6 partite, mentre il Genoa non vince da 5 turni (4 sconfitte e un pari). Il confronto si preannuncia aperto, ma i padroni di casa guadagnano un lieve vantaggio in quota: 1 a 2.60, X a 2.70 e 2 a 3.40.

Sampdoria-Lazio, domenica 28 aprile ore 18

I blucerchiati hanno perso tre degli ultimi quattro impegni e cercano il riscatto in casa contro la Lazio, che ha appena conquistato contro il Milan un posto in finale di Coppa Italia. Per gli uomini di Inzaghi, che arrivano dal ko casalingo contro il Chievo, l’impegno di Marassi è forse l’ultima occasione per tentare l’assalto al quarto posto dei rossoneri, ora a +4. I bookmaker preannunciano una battaglia equilibrata: 1 a 2.80, X a 3.50 e 2 a 2.45.

Torino-Milan, domenica 28 aprile ore 20.30

Nel posticipo domenicale va in scena uno dei confronti più avvincenti di questo turno di Serie A. Il Milan di Gattuso, quarto con 56 punti, difende il piazzamento Champions nello scontro diretto contro il Toro di Mazzarri, sotto di appena 3 lunghezze e imbattuto da quattro turni. I granata non superano i rossoneri da novembre 2001 (11 sconfitte e 11 pari), ma le agenzie di betting offrono quote perfettamente in bilico: 1 a 2.70, 3.15 e 2 a 2.70. Nelle ultime sette sfide di campionato giocate a Torino, entrambe le squadre hanno trovato la porta avversaria; in un match difficile da decifrare segnaliamo quindi anche l’opzione Goal a 1.86.

Atalanta-Udinese, lunedì 29 aprile ore 19

Vincendo al San Paolo l’Atalanta di Gasperini ha raggiunto il Milan al quarto posto con 56 punti, dando sempre più corpo al sogno Champions. Gomez e compagni sono chiamati a ripetersi contro l’Udinese, a caccia di punti salvezza. Senza vittorie da tre turni, i friulani sono scesi al quart’ultimo posto e hanno appena quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Cinque degli ultimi otto incroci tra i due club sono finiti in parità, ma le quote sorridono agli orobici: 1 a 3.5, X a 5.00 e 2 a 9.00.

Fiorentina-Sassuolo, lunedì 29 aprile ore 21

Nell’ultimo match di giornata la Fiorentina di Montella cerca davanti al proprio pubblico un successo che manca da 10 giornate (6 pari e 4 sconfitte). Contro il Sassuolo, reduce da tre pareggi di fila, le quote danno fiducia ai viola: 1 a 1.80, X a3.60 e 2 a 4.50.