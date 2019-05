Quote serie A, tutte le scommesse della 38^ giornata

Frosinone-Chievo, sabato 25 maggio ore 18

Alle 18 si affrontano i due club già retrocessi con un solo obiettivo: chiudere al meglio un campionato da dimenticare. I bookmaker prevedono un match apertissimo: 1 a 2.50, X a 3.60 e 2 a 2.60 (1X a 1.47 e X2 a 1.50).

Bologna-Napoli, sabato 25 maggio ore 20:30

Al Dall’Ara si affrontano due formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: pareggiando contro la Lazio i rossoblù hanno raggiuto la salvezza, mentre i partenopei sono già certi del secondo posto. Parte favorito il Napoli di Ancelotti, che ha vinto tutte le ultime sei sfide in Serie A contro gli emiliani: 2 a 1.75 (1 a 4.25 e X a 4.00).

Torino-Lazio, domenica 26 maggio ore 15

Nel match di apertura di questa ultima domenica di campionato i granata, reduci dal ko contro l’Empoli (4-1) che ha compromesso la qualificazione alle competizioni Uefa, sfidano in casa la Lazio, che dopo aver conquistato la Coppa Italia è già sicura della partecipazione alla prossima Europa League: 1 a 2.35, X a 3.50 e 2 a 2.85.

Sampdoria-Juventus, domenica 26 maggio ore 18

La Samp ha vinto 3-2 l’ultimo incrocio casalingo in campionato e non infila due successi interni consecutivi contro la Juventus dal dicembre 1991. Nell’ultima partita di Allegri in bianconero le quote puntano decise sui campioni d’Italia: 2 a 1.90 (1 a 4.00 e X a 3.50).

Atalanta-Sassuolo, domenica 26 maggio ore 20:30

Match decisivo in chiave Champions per l’Atalanta, impegnata in casa contro il Sassuolo già salvo. Dopo aver perso i primi due scontri in Serie A contro gli emiliani gli orobici sono rimasti imbattuti nei successici nove, raccogliendo 5 vittorie e 4 pareggi, e partono anche stavolta nettamente favoriti: 1 a 1.20 (X a 6.50 e 2 a 12.00).

Cagliari-Udinese, domenica 26 maggio ore 20:30

Dopo aver conquistato la salvezza, sardi e friulani si sfidano per la 48° volta in Serie A, con bianconeri avanti nel bilancio con 22 vittorie a 11 (14 i pareggi). L'Udinese ha avuto la meglio all’andata e non conquista 6 punti stagionali contro il Cagliari dal campionato 2012/2013: 1 a 2.30, X a 3.50 e 2 a 2.90.

Fiorentina-Genoa, domenica 26 maggio ore 20:30

Al Franchi è incredibilmente scontro diretto per la salvezza tra Fiorentina e Genoa, che hanno rispettivamente 40 e 37 punti in classifica. La Viola non vince in casa dal dicembre scorso, dal 3-1 sull’Empoli, squadra contro cui il Genoa ha ottenuto l’ultimo successo esterno il 26 gennaio, sempre con il punteggio di 3-1. L’andata è finita con un pareggio a reti bianche e la sfida si preannuncia nuovamente aperta: 1 a 2.50, X a 3.80 e 2 a 3.85.

Inter-Empoli, domenica 26 maggio ore 20:30

Si gioca al Meazza uno dei match più attesi della giornata. Dopo la sconfitta esterna sul campo del Napoli (4-1), l’Inter si gioca l’ultima chance di partecipare alla prossima Champions, mentre l’Empoli lotta per restare in Serie A. Gli scommettitori puntano tutto sei nerazzurri, vittoriosi in 10 degli ultimi 11 scontri con i toscani: 1 a 1.40 (X a 5.00 e 2 a 6.50).

Roma-Parma, domenica 26 maggio ore 20:30

Il pareggio a reti bianche contro la Samp ha ridotto al lumicino le speranze Champions della Roma, che nell’ultima partita con Daniele De Rossi è costretta a vincere e sperare in uno scivolone delle dirette avversarie (Atalanta, Inter e Milan). Con 30 successi a 9 (10 pareggi), i precedenti sono dalla parte dei padroni di casa, che contro il Parma già salvo si guadagnano anche stavolta la fiducia delle agenzie: 1 a 1.20, X a 6.550 e 2 a 12.00.

Spal-Milan, domenica 26 maggio ore 20:30

Il Milan va a Ferrara con un unico obiettivo: guadagnare tre punti che potrebbero valere la Champions. I rossoneri passano se battono l’Empoli e l’Inter pareggia o perde, mentre pareggiando devono puntare su una sconfitta dell’Atalanta. Le quote sono nettamente sbilanciate verso il 2, avanti a 1.44 (1 a 6.00 e 2 a 4.75).