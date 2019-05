Quote serie A, tutte le scommesse della 38^ giornata

Frosinone-Chievo, sabato 25 maggio ore 18

Il 38° turno si apre a Frosinone con lo scontro tra i due club già retrocessi: 1 a 2.30, X a 3.60 e 2 a 2.90. In marcatura segnaliamo le possibili reti di Ciano (2.10) e di Sergio Pellissier (2.20), in campo per l’ultima volta in carriera e a segno 112 volte in Serie A.

Bologna-Napoli, sabato 25 maggio ore 20:30

Il Napoli parte favorito nella gara senza obiettivi sul campo del Bologna: 2 a 1.80 (1 a 4.00 e X a 4.00). Nelle scommesse sui giocatori occhio a Destro (3.00), che ha segnato 4 gol nelle ultime 5 gare di campionato, e Milik (2.00), che ha giocato 119 minuti contro i rossoblù segnando 4 gol in due partite, in media uno ogni mezz’ora.

Torino-Lazio, domenica 26 maggio ore 15

Quote in bilico tra biancocelesti e granata, impegnati a Torino domenica alle 15: 1 a 2.35, X a 3.50 e 2 a 2.85. Lo scontro più atteso è quello tra Belotti e Immobile, protagonisti del duello 1X2 marcatori, chi segnerà di più nel corso della gara? 1 a 2.75, X a 2.10 e 2 a 3.30.

Sampdoria-Juventus, domenica 26 maggio ore 18

Nell’ultima partita con Allegri in panchina le agenzie puntano sui bianconeri: 2 a 1.90 (1 a 4.00 e X a 3.50). Sul fronte dei gol l’uomo più atteso è l’ex bianconero Fabio Quagliarella, attualmente primo in classifica marcatori con 4 gol di vantaggio sul secondo posto (26 contro i 22 di Zapata). L’attaccante blucerchiato ha già bucato la porta bianconera quattro volte e la sua rete è a data a 1.90. Scende a 1.75 il gol di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta contro la Samp nel 2-1 allo Stadium dello scorso dicembre.

Atalanta-Sassuolo, domenica 26 maggio ore 20:30

Contro il Sassuolo, che non ha nulla da chiedere, l’Atalanta cerca tre punti che valgono la Champions: 1 a 1.20, X a 6.50 e 2 a 12.00. Segnaliamo le quote di Zapata (1.52), Gomez (2.20) e Ilicic (1.95), che contro gli emiliani ha siglato all’andata l’ultima delle sue tre triplette in Serie A.

Cagliari-Udinese, domenica 26 maggio ore 20:30

È gara aperta tra sardi e friulani, già salvi e senza altri obiettivi in questa stagione: 1 a 2.30, X a 3.50 e 2 a 2.90. La rete più attesa in quota è quella di Pavoletti (1.75), il giocatore che ha segnato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei (10).

Fiorentina-Genoa, domenica 26 maggio ore 20:30

Fiorentina e Genoa si scontrano al Franchi in un sorprendente spareggio salvezza, che sarà condizionato anche dal risultato di Inter-Empoli. I bookmaker puntano su una sfida dall’esito non scontano, ma vedono in vantaggio i viola: 1 a 2.50, X a 2.30 e 2 a 4.30. Muriel, già in gol 4 volte contro il Genoa, è stato l'unico giocatore della Fiorentina che da inizio marzo ha segnato più di una rete (due) in campionato e la sua marcatura è data a 2.60.

Inter-Empoli, domenica 26 maggio ore 20:30

Nerazzurri nettamente avanti nel match casalingo contro l’Empoli, decisivo sia in chiave Champions che per la corsa salvezza: 1 a 1.40 (X a 5.00 e 2 a 6.50). Tra i padroni di casa occhio alle possibili reti di Icardi (1.72) e Perisic (2.30), mentre tra i toscani il favorito è Caputo a quota 2.30, che ha siglato 16 reti in questa Serie A, ma soltanto una nelle ultime 11 trasferte.

Roma-Parma, domenica 26 maggio ore 20:30

Battere il Parma e sperare in uno scivolone delle avversarie, è questo l’obiettivo della Roma nell’ultima partita in giallorosso di Daniele De Rossi: 1 a 1.20, X a 6.50 e 2 a 12.00. Il capitano romanista ha già affrontato 18 volte gli emiliani in Serie A senza mai segnare e la sua rete paga 2.90 volte la giocata.

Spal-Milan, domenica 26 maggio ore 20:30

I rossoneri sono ancora in corsa per la Champions e partono favoriti contro la Spal, già salva: 2 a 1.44 (1 a 6.00 e 2 a 4.75). In marcatura spiccano le quote di Petagna (2.60), che ha esordito in Serie A con la maglia del Milan e ha trovato 16 reti in questo campionato, e Piatek (1.75), che potrebbe diventare il primo giocatore nella storia della Serie A ad andare in doppia cifra con due squadre diverse nella stessa stagione.