Atalanta-Sassuolo, le quote e i pronostici

A causa dei lavori di ristrutturazione all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, l’ultima gara di campionato tra Atalanta e Sassuolo si giocherà al Mapei Stadium, in casa degli emiliani. Se i neroverdi, decimi in classifica, non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, i nerazzurri di Gasperini vanno a caccia dell’impresa: la prima storica qualificazione in Champions. Imbattuta da 12 turni, con un bottino di 8 successi e 4 pareggi, la Dea è nel pieno della sua striscia positiva più lunga dal campionato 1988/89. I nerazzurri sono terzi con 66 punti, alla pari con l’Inter e a +1 sul Milan, e una vittoria gli assicurerebbe l’accesso diretto alla più prestigiosa competizione europea, indipendentemente dai risultati delle avversarie.

Atalanta-Sassuolo: i precedenti

I precedenti sorridono all’Atalanta che, dopo aver perso le prime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, è rimasta imbattuta nelle successive nove (5 vittorie e 4 pareggi). Il match di andata è finito con un tennistico 6-2 dei nerazzurri che, rimasti a secco di gol nei primi tre incroci, hanno poi segnato in tutte le otto sfide successive, realizzando nel parziale 20 reti, in media 2.5 a partita.

Atalanta-Sassuolo: quote sull’esito

Considerando gli impegni di Serie A ed Europa League, l’Atalanta perso soltanto una delle 14 gare disputate al Mapei Stadium, raccogliendo 8 vittorie e 5 pareggi. Precedenti, valori in campo e motivazioni sono nettamente dalla parte della Dea, favorita anche in quota, dove l’1 è offerto a 1.22 (X a 6.50 e 2 a 12.00). L'Atalanta è avanti anche nelle scommesse sull’esito dopo la prima frazione di gara (1 1° tempo a 1.54) e nel parziale/finale (1/1 a 1.59). Nelle giocate sul punteggio le quote più basse sono assegnate al 2-0 (7.00), mai uscito tra le due formazioni, seguito da 3-0 (7.40) e 2-1 (9.50).

Atalanta-Sassuolo: quote delle scommesse sui gol

Con 74 reti all’attivo, l’Atalanta vanta il miglior attacco della Serie A e il Sassuolo è la squadra contro cui ha segnato più reti nelle ultime due stagioni (11). La media gol dei precedenti tra i due club è di 2.91 centri a match, un dato che fa scendere l’Over 2.5 a 1.37 e l’Over 3.5 a 1.97. Le agenzie di betting offrono alla pari le opzioni Goal e No Goal, entrambe a 1.85 e portano a quota 1.98 il successo beramasco a porta chiusa (Casa vince a 0). Tra le scommesse combinate segnaliamo in particolare l’1 (Over 2.5) a 1.51 e l’1 (Over 3.5) a 2.19.

Atalanta-Sassuolo: quote dei marcatori

Spicca nell’Atalanta la possibile rete Duvan Zapata a 1.51 (a 9.00 con assist di Gomez), già a segno tre volte in carriera contro il Sassuolo e autore di 22 reti in questo campionato. Sale a 2.60 il gol di Gomez e vale 1.95 quello di Ilicic, che contro gli emiliani al Mapei Stadium ha realizzato all’andata l’ultima delle sue tre triplette in Serie A. Nella squadra di De Zerbi il gol più atteso è invece quello di Berardi (3.75), che ha segnato tre volte nei primi cinque incroci contro l’Atalanta, ma è rimasto a digiuno nei quattro più recenti.