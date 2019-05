Inter-Empoli, le quote e i pronostici

Le squadre guidate da Spalletti e Andreazzoli si contendono nell’ultima giornata tre punti fondamentali in chiave Champions e salvezza. I nerazzurri, quarti con 66 punti, a +1 dal quinto posto del Milan, devono vincere per qualificarsi senza dipendere dalle avversarie. I toscani, a punteggio pieno da tre turni, sono invece una lunghezza sopra il terz’ultimo posto del Genoa e non possono permettersi falsi.

Inter-Empoli: i precedenti

Sono 25 i precedenti in Serie A tra Inter e Empoli e i nerazzurri guidano il bilancio con 19 vittorie a 3 (3 pareggi a completare). Il club lombardo ha raccolto tre punti in tutti i sei incroci più recenti e ha vinto 10 delle ultime 11 partite giocate contro l’Empoli nel massimo campionato. Per rintracciare un successo dei toscani bisogna tornare all’1-0 del 30 aprile 2006. La gara d’andata è finita 0-1 per i nerazzurri, decisa dalla rete al 72’ di Keita Baldé.

Inter-Empoli: quote sull’esito

L’Inter è reduce dal ko esterno contro il Napoli (4-1) e ha vinto solo una delle ultime 5 partite di campionato. Anche se l’Empoli arriva da tre successi, i bookmaker scommettono su Perisic e compagni, fissando l’1 a 1.40, contro il 5.50 dell’X e il 6.50 del 2. I padroni di casa la spuntano anche nelle giocate sull’esito dopo i primi 45’ (1 1° Tempo a 1.82) e nel parziale finale (1/1 a 1.95). Per alzare la quota del successo nerazzurro segnaliamo l’1 con un gol di handicap a 1.97, in cassa se l’Inter vince con almeno due reti di scarto. Sul fronte del punteggio finale la quota più bassa è assegnata al 2-0 (7.20), seguito dall'1-0 (8.30) e 3-0 (9.40), mentre sale a 10.25 l’1-1, che rappresenterebbe il primo pareggio a San Siro tra le Inter e Empoli (fin qui 11 vittorie nerazzurre e una dei toscani).

Inter-Empoli: quote delle scommesse sui gol

L’Empoli ha trovato la porta avversaria in tutte le ultime 5 partite e anche stavolta gli scommettitori puntano su un gol della formazione ospite (a 1.57) e su un confronto a porte aperte (Goal a 1.75). Nelle scommesse sul numero di reti la spunta l’opzione Over 2.5 a 1.50. Una curiosità, l’Inter è la squadra che in percentuale ha segnato di più nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato: il 35% (19 su 55), occhio quindi alla scommessa “Casa: tempo con più gol: 2” a 2.21 e “Segna ultimo goal: 1” a 1.35.

Inter-Empoli: quote dei marcatori

Paga 1.72 il gol di Icardi (4.00 come primo marcatore), che ha segnato tre volte nelle due sfide casalinghe contro l’Empoli, ma non trova la porta avversaria da sette incontri casalinghi in Serie A. Tra i nerazzurri segnaliamo anche le quote di Perisic (2.75), Nainggolan (2.60) e Politano (2.60), oltre a quella di Keita Baldé (2.30), autore del gol che ha deciso l’andata. Nell’Empoli i risflettori sono invece puntati di Francesco Caputo (2.60), autore di 16 reti in questo campionato, ma a segno una sola volta nelle ultime 11 trasferte.