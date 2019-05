Spal-Milan, le quote e i pronostici

Nell’ultima giornata di campionato i rossoneri di Gattuso sfidano in trasferta la Spal con un solo obiettivo: conquistare tre punti che potrebbero valere un posto in Champions. Il Milan al momento è quinto a quota 65, sotto Atalanta e Inter che hanno un punto in più. Per continuare a sognare il palcoscenico più ambito d’Europa Piatek e compagni sono quindi costretti a vincere, sperando in uno scivolone delle dirette avversarie. La nota positiva è che la Spal, già salva, arriva da due ko di fila e non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Spal-Milan: i precedenti

Le due squadre si sono già affrontate 35 volte in Serie A e i precedenti sono tutti dalla parte del Milan, sconfitto una sola volta dalla formazione emiliana (22 vittorie e 12 pareggi). l rossoneri hanno chiuso con un successo tutte le ultime 6 partite disputate contro la Spal, segnando esattamente 4 gol in entrambe le due trasferte più recenti al Mazza: 4-1 nel settembre 1967 e 4-0 nel febbraio 2018, due risultati esatti oggi offerti a 19.75 e 19.50. Il punteggio più frequente tra Spal e Milan è però l’1-1, uscito in 7 occasioni e assente dal 1966.

Spal-Milan: quote sull’esito

Precedenti e motivazioni sono nettamente dalla parte dei rossoneri, che hanno vinto le ultime tre partite e sono favoriti in quota a 1.50 (X a 6.00 e 2 a 4.50). Le lavagne dei bookmaker offrono il Milan avanti anche nel parziale (2 1° Tempo a 1.92) e nel parziale/finale (2/2 a 2.11). I risultati esatti più attesi dalle agenzie di betting sono 1-2 e 0-2, entrambi a 8.10, seguiti da 1-1 (8.50) e 0-1 (8.90).

Spal-Milan: quote delle scommesse sui gol

La Spal ha bucato la porta avversaria in tutte le ultime 10 partite di Serie A e solo una volta è andata a segno per più match consecutivi nella massima lega, segnando per 14 turni di fila nel dicembre 1962. Anche se il Milan è la seconda squadra che ha incassato meno reti in trasferta, dopo la Juventus (17 a 15), i bookmaker prospettano almeno una rete per parte, favorendo il Goal a 1.62 contro il 2.16 del No Goal. La prima rete più attesa è quella degli ospiti (a 1.42) e il match si preannuncia spettacolare e ricco di gol (Over 2.5 a 1.50). Una curiosità: nei 5 maggiori campionati europei soltanto il Lille ha subito meno reti nel Milan nei primi 45 minuti di gara (9), occhio quindi alla scommessa “Ospite segna 1° Tempo: No” a 1.44.

Spal-Milan: quote dei marcatori

Sul fronte dei marcatori l’attenzione è tutta per Piatek, la cui rete è a quota 1.72 (9.00 con assist di Suso). Il polacco ha già siglato 9 reti in campionato con il Milan e, bucando la porta della Spal, potrebbe diventare il primo calciatore nella storia della Serie A ad andare in doppia cifra con due club diversi nella stessa stagione. Tra i padroni di casa il favorito è Petagna a 2.60, marcatore all’andata, che proprio in maglia rossonera ha esordito in Serie A nell’agosto 2013.