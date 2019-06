MotoGp, Gp Mugello 2019: le quote e i pronostici

Il Motomondiale arriva in Italia per il Gp Mugello 2019, l’occasione da parte di Ducati e Yamaha di porre un freno allo strapotere dimostrato finora da Marc Marquez in sella alla Honda. Lo spagnolo è leader nella classifica generale e dopo la caduta negli Stati Uniti non si è più fermato. Disarmante la capacità di fare il vuoto in gara e la velocità dimostrata in tutti i tracciati raggiunti finora nel Motomondiale. Il Mugello è una pista che potrebbe favorire la Yamaha, l’unico circuito in calendario dove è sempre salita sul podio negli ultimi 15 anni. Valentino Rossi spera di tornare alla vittoria in Italia dopo 11 anni, un’impresa non da poco ma fattibile per un pilota che ha il record di 7 vittorie in MotoGp dal 2002 al 2008 su questo circuito.

Speranze anche per la Ducati vittoriosa nel 2017 e nel 2018. Dopo il Gp di Francia, Andrea Dovizioso ha bisogno di fare bottino pieno per mettere pressione a Marc Marquez. Il Mugello però sorride anche alla Honda, in vetta in tutte le statistiche del Mugello. Sono 16 le vittorie su 33, 43 piazzamenti a podio e 19 le pole. Un dominio che però negli ultimi due anni si è interrotto, infatti è l’unico circuito del calendario dove la Honda non è andata a podio.

Moto, Gp Mugello 2019: Dovizioso e Petrucci sfidano Marquez

Reduce da due vittorie consecutive, Marc Marquez vuole continuare la sua striscia positiva e punta al trionfo anche in Italia davanti al pubblico di Valentino Rossi e delle Ducati. Anche per i bookmakers il favorito è il pilota della Honda che guida la classifica del Motomondiale con otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e venti su Alex Rins. La vittoria di Marc Marquez è quotata 2.50 e gli unici in grado di poter contrastare il suo dominio sono i due piloti italiani su Ducati. Il rivale Andrea Dovizioso cerca la seconda vittoria in stagione e il suo possibile trionfo è quotato a 4.50, mentre il compagno di squadra Petrucci è dato a 6. Leggermente meno favorito Maverick Vinales a quota 7.50, mentre per Valentino Rossi sono poche le possibilità di ritrovare la vittoria sul circuito del Mugello. Il pilota della Yamaha è dato a 12 per la conquista del gran premio, dietro di lui Quartararo a 16, mentre Jorge Lorenzo e Alex Rins sono dati a 20 in compagnia di Francesco Bagnaia.

Moto, Gp Mugello 2019: lotta a tre per il Mondiale

Marc Marquez tenta la fuga nel Mondiale ed è il grande favorito anche i bookmakers per la vittoria finale. La quota di 1.50 dimostra quando sulla carta sembrerebbe scontato il trionfo del pilota spagnolo. A 6.50 la possibilità di vittoria finale per Andrea Dovizioso, a caccia del secondo gran premio della stagione dopo quello d’esordio in Qatar. Poche chance per Valentino Rossi, dato a 20. L’unico in grado di poter contrastare il dominio del campione in carica è la Ducati di Dovizioso, ma già dal gp Mugello 2019 c’è bisogno di una scossa decisa per conquistare punti preziosi.