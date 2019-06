Italia-Mali Under 20, quote e pronostici dei quarti dei Mondiali

È tutto pronto per i quarti di finale dei Mondiali Under 20. Venerdì 7 giugno alle ore 18.30 la nazionale italiana scende in campo a Tychy per contendere al Mali un posto in semifinale. Le due selezioni si incrociano per la prima volta in un match ufficiale e chi avrà la meglio affronterà una tra Colombia e Ucraina, in campo sempre venerdì, ma alle 15:30. Partendo dall’analisi delle ultime prestazioni scopriamo le previsioni dei bookmaker e tutte le quote più interessanti per scommettere sulla gara.

Mondiali Under 20: il percorso dell’Italia

Gli azzurrini, ancora imbattuti nella competizione, hanno chiuso la fase a gironi in testa al Gruppo B, superando Messico (2-1) e Ecuador (1-0), per poi pareggiare 0-0 contro il Giappone. L’Italia ha poi eliminato agli ottavi i padroni di casa della Polonia, battuti 1-0 grazie al rigore trasformato da Pinamonti al 38'.

Mondiali Under 20: il percorso del Mali

La nazionale guidata da Mamoutou Kané si è qualificata come seconda del Gruppo E alle spalle della Francia con un bottino di 4 punti, frutto del pari contro Panama (1-1) e della vittoria sull’Arabia Saudita (3-4), seguiti dal ko contro i Bleus (2-3). Il Mali ha poi ribaltato ogni pronostico, eliminando ai quarti l’Argentina, sei volte vincitrice del Mondiale Under 20. Gli africani hanno vinto 5-4 ai rigori dopo aver chiuso 2-2 i tempi supplementari.

Italia-Mali Under 20: quote sull’esito

Le quote sull’esito finale vedono in testa la nazionale italiana, reduce da 4 risultati utili nel torneo (3 successi e un pari), un dato che favorisce l’1 a 2.30, contro il 3.00 dell’X e il 3.50 del 2. La doppia chance interna 1X è data a 1.30, l’X2 a 1.61 e al termine della prima frazione di gara il segno più atteso è la X 1° Tempo a 2.06 (1 1° Tempo a 2.80 e 2 1° Tempo a 3.75). Sul fronte del passaggio del turno restano avanti gli azzurrini, la cui qualificazione paga 1.72 volte la giocata, contro il 2.10 dell’approdo in semifinale del Mali. Nelle scommesse sul risultato esatto la quota più bassa è assegnata all’1-1 (5.30), seguito da 1-0 (6.70), 0-0 (7.70) e 2-1 (8.80).

Italia-Mali Under 20: quote delle scommesse sui gol

L’Italia ha chiuso con punteggi da Under 2.5 tre delle quattro gare disputate in questo Mondiale, con l’unica eccezione del 2-1 nel debutto contro il Messico, realizzando complessivamente 4 reti e incassandone una. Il Mali ha invece segnato e subito almeno una rete in ogni match, arrivando ai quarti con un bottino di 10 gol all’attivo e 8 al passivo tra tempi regolamentari e supplementari. Gli scommettitori puntano su un confronto tattico, favorendo l’Under 2.5 a 1.68 contro il 2.05 dell’Over 2.5, ma prevedono almeno una marcatura per parte (Goal a 1.77 e No Goal a 1.90). L’Italia dovrà restare concentrata fino all’ultimo minuto, visto che il Mali ha già realizzato 3 reti allo scadere, segnaliamo quindi il gol nella ripresa degli africani a 2.04 (Ospite segna gol 2° tempo). Tra le scommesse combinate occhio invece alle giocate 1X (Under 2.5) a 2.04 e 1X (Under 3.5) a 1.61.

Italia-Mali Under 20: quote dei marcatori

In marcatura spicca il possibile gol di Pinamonti a 2.75, autore di due delle tre reti azzurre in questo Mondiale Under 20, mentre sale a 3.75 la quota di Scamacca. Nel Mali segnaliamo invece Koita a quota 3.00.