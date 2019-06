Formula 1, Gp Canada 2019: le quote e i pronostici

Dopo sei gran premi, il Mondiale di Formula 1 sembra ormai un affare interno tra Valterri Bottas e Lewis Hamilton. Dopo le cinque doppiette consecutive, nel Gp Montecarlo 2019 a vincere è stato il pilota britannico con Sebastian Vettel che ha limitato i danni e si è inserito sul podio in mezzo ai due piloti Mercedes. In Canada la Ferrari spera di guidare la riscossa e interrompere il dominio della scuderia tedesca. La pista Gilles Villeneuve è lunga 4,361 km e saranno percorsi 70 giri per una distanza di 305,270 km. Sono 14 le curve da affrontare nel circuito che ha visto Michael Schumacher ottenere il più alto numero di vittorie, ben sette. Nell’edizione 2019 Hamilton ha la possibilità di raggiungere il tedesco, dopo aver fallito l’aggancio lo scorso anno. Nel 2017 il pilota britannico ha eguagliato Schumacher come recordman di pole (6 a testa).

Il primo GP Canada si è corso nel 1961 ed il circuito Gilles Villeneuve è stato il primo che ha visto l’utilizzo della safety car, evento storico avvenuto nel 1973. Nell’edizione 2019 sono presenti nuovi box, completamente ricostruiti ed è stato spostato anche il muretto esterno in uscita dal tornantino di curva 10. Si tratta della 40esima edizione per il circuito intitolato al grande pilota canadese, le altre piste sono Mosport e Mont-Tremblant. In tutti e tre i circuiti canadesi, l’unico team a vincere è stata la McLaren.

Nell’edizione 2018 a vincere fu Sebastian Vettel su Ferrari, alla cinquantesima vittoria nel mondiale. Sul podio anche Valtteri Bottas su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull Racing – Tag Heuer. Solo quinto invece il futuro campione del mondo Lewis Hamilton.

Gp Canada 2019, stessa quota per Leclerc e Vettel

I bookmakers di Sisal Matchpoint puntano ovviamente su Lewis Hamilton per la vittoria finale. La quota di 2.10 per il trionfo del pilota britannico appare quasi scontata considerando l’andamento del Mondiale. Il suo compagno di squadra è dato a 3.50, mentre Charles Leclerc e Sebastian Vettel seguono appaiati a quota 4.00. Dopo le due coppie Mercedes e Ferrari, è il turno di Max Verstappen data a 20.00. Tra le scommesse più interessante c’è anche il giro più veloce dove si possono trovare con la stessa quota: Bottas, Hamilton, Gasly e Verstappen, tutti a quota 4.50. A seguire c’è Charles Leclerc data a 5.00, mentre il giro più veloce di Sebastian Vettel è quotato a 6.00.

Gp Canada 2019, Grosjean tra i primi a ritirarsi?

Tra le scommesse previste c’è anche la possibilità di scegliere quale sarà il primo pilota a ritirarsi. In questa speciale graduatoria Robert Kubica e George Russel e Romain Grosjean sono quotati a 10.00. Subito dopo c’è spazio per Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi dati a 12.00. Per quanto riguarda la scuderia vincente la Mercedes è la super favorita a 1.35, la Ferrari segue a 2.75. Pochissime chance per altre scuderie con la Red Bull quotata addirittura a 16.00.