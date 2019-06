Triestina-Pisa quote e pronostici del playoff di Serie C

Triestina e Pisa scendono in campo domenica alle 18:30 allo stadio Nero Rocco di Trieste per gli ultimi 90 minuti della finale dei playoff di Serie C, che decideranno quale tra i due club prenderà parte al prossimo campionato cadetto. Dopo la regular season sono già state promosse Entella, Pordenone e Juve Stabia, mentre Piacenza e Trapani sono le altre due finaliste impegnate nelle “Final Four”. L’andata all’Arena Garibaldi, giocata la scorsa settimana, è terminata 2-2 dopo uno scontro tesissimo. La Triestina è andata due volte in vantaggio con Costantino e Formiconi, ma i toscani sono riusciti a recuperare con Moscardelli e Marconi, arrivando anche a sfiorare anche il 3-2. Il ritorno è dunque apertissimo. In caso di parità si andrà ai supplementari, seguiti eventualmente dai calci di rigore.

Triestina-Pisa: precedenti e percorso ai playoff

L’ultimo incrocio tra i due club al Rocco risale al febbraio 2009, quando vinsero 1-0 i padroni di casa con gol di Della Rocca. La Triestina è giunta alla Final Four eliminando al secondo turno la Feralpisalò grazie a un pareggio in trasferta (1-1 con reti di Granoche e Maiorino) e al successo casalingo per 2-0, con reti di Costantino e Granoche. Il Pisa si è invece qualificato con un complessivo 4-2 nel derby toscano contro l’Arezzo: 2-3 fuori casa (doppietta di Marconi e rete di Di Quinzio per i pisani, gol di Cutolo e Brunori Sandri per i padroni di casa) e 1-0 interno (Izzillo).

Triestina-Pisa: quote sull’esito

Il fattore campo avvantaggia in quota la Triestina, fissando l’1 a 2.15, contro il 3.15 dell’X e il 3.40 del 2. Al termine della prima frazione di gara si prevede tuttavia un confronto ancora in bilico, con l’X 1° Tempo avanti a 2.06 (1 a 2.73 e 2 a 3.85). Sul fronte del risultato esatto le agenzie di betting assegnano la quota più bassa all’1-1 (5.60), seguito a stretto giro da 1-0 (6.30), 0-0 (8.10) 2-1 (8.70) e 0-1 (8.80).

Triestina-Pisa: quote delle scommesse sui gol

Nonostante il 2-2 dell’andata gli scommettitori puntano stavolta su un confronto tattico e povero di reti, avvantaggiando l’Under 2.5 a 1.67 contro il 2.10 dell’Over 2.5. C’è invece più equilibrio tra le opzioni Goal e No Goal, fissate rispettivamente a 1.82 e 1.85. La prima marcatura più attesa dai bookmaker è quella dei padroni di casa a 1.87, il gol iniziale dei toscani sale invece a 2.37 e la somma goal favorita è il 2 a 3.40. Tra le scommesse combinate segnaliamo in particolare l’1X (Under 3.5) a 1.60.

Triestina-Pisa: quote dei marcatori

Nelle scommesse sui giocatori segnaliamo nella Triestina le quote di Granoche (2.75) e Costantino (3.00), entrambi a segno nelle partite del secondo turno contro la Feralpisalò. Tra le file del Pisa spiccano infine i possibili gol di Pesenti (3.00), Moscardelli (3.25) Masucci (3.75).