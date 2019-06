Ucraina-Italia Under 20, quote e pronostici delle semifinali dei Mondiali

Dopo aver superato il Mali ai quarti, l’Italia Under 20 prosegue il suo cammino ai Mondiali di categoria in Polonia affrontando l’Ucraina. La squadra vincente dovrà vedersela con una tra Ecuador e Corea, in campo alle 20:30 per l'altra semifinale. Gli Azzurrini non hanno mai raggiunto la finale della competizione e sono favoriti per il passaggio del turno, offerto a 1.65 contro il 2.20 della qualificazione ucraina. Pinamonti e compagni la spuntano anche nelle scommesse antepost sul successo in finale, dove il trionfo italiano è dato a 2.75 (Ecuador a 3.50, Ucraina a 4.00, Corea a 6.50). Partendo dal percorso delle contendenti scopriamo le quote da non perdere per puntare sulla partita.

Mondiali Under 20: il percorso dell’Ucraina

L’Ucraina ha vinto il Gruppo B vincendo contro Stati Uniti (2-1) e Qatar (1-0), per poi pareggiare 1-1 con la Nigeria. Agli ottavi la squadra ha battuto 4-1 la nazionale panamense e ai quarti si è qualificata superando la Colombia (1-0).

Mondiali Under 20: il percorso dell’Italia

La formazione allenata da Nicolato è ancora imbattuta nel torneo ed è giunta alla fase a eliminazione diretta arrivando prima nel Gruppo B grazie ai successi su Messico (2-1) e Ecuador (1-0), seguiti dallo 0-0 contro il Giappone. Gli Azzurrini hanno poi battuto agli ottavi i padroni di casa della Polonia (1-0 con rigore di Pinamonti al 38') ed eliminato il Mali ai quarti (4-2 con autogol di Koné, doppietta di Pinamonti e rete di Frattesi, mentre Koita e Camara sono stati i marcatori avversari).

Ucraina-Italia: quote sull’esito

I bookmaker si aspettano un match aperto a ogni esito, ma offrono un vantaggio agli Azzurri, fissando il 2 a 2.50 contro il 3.10 dell’1 e il 3.00 della X. La doppia chance esterna X2 vale 1.36, l’1X sale a 1.52, e al termine del primo tempo il risultato più atteso è il pari (X 1° Tempo a 1.89). Sul fronte della modalità della vittoria il successo italiano ai supplementari paga 9.00 volte la posta e quello ai rigori arriva a quota 11.00. Nelle giocate sul punteggio la quota più bassa spetta tuttavia all’1-1 (%.50), seguito da 0-1 (5.60) e 0-0 (6.30).

Ucraina-Italia: quote delle scommesse sui gol

Le agenzie di betting prevedono un confronto tattico, favorendo l’Under 2.5 a 1.45 (Over 2.5 a 2.55) e il No Goal a 1.63 (Goal a 2.10). La prima rete più attesa è quella italiana a 1.99 e il gol iniziale dell’Ucraina arriva a 2.29. A chi vede in vantaggio gli Azzurri e prevede un match povero di gol segnaliamo la giocata combinata X2 (Under 3.5) a 1.54.

Ucraina-Italia: quote dei marcatori

In marcatura tra gli Azzurri spicca la quota di Pinamonti a 2.60 (a 10.00 con assist di Pellegrini), autore di 5 reti in questo Mondiale, inclusa la doppietta contro il Mali, oggi a quota 11.00. Sale a 3.25 il gol di Scamacca nei 90 minuti e a 5.00 quello di Frassesi, a segno ai quarti. Nell’Ucraina occhio invece a Sikan (a 2.75) e Kashchuk (a 5.00).