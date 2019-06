Giamaica-Italia, quote e pronostici dei Mondiali di calcio femminile

È tutto pronto per il secondo match al Mondiale femminile di calcio della nazionale italiana, in campo venerdì alle 18.00 a Reims contro la Giamaica. Al debutto le azzurre hanno ribaltato i pronostici, battendo 2-1 l’Australia in rimonta grazie alla doppietta di Barbara Bonansea. La selezione giamaicana ha invece perso 3-0 contro il Brasile, attualmente favorito per la vittoria del Gruppo C a quota 1.90, mentre il primo posto dell’Italia nel girone è dato a 2.60. Accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate insieme alle quattro migliori terze. L’obiettivo per la squadra guidata da Milena Bartolini è quindi quello di vincere per mettere in cassaforte il passaggio del turno.

Giamaica -Italia: precedenti e prestazioni al Mondiale

La sfida tra Giamaica e Italia è un inedito nel calcio femminile, le due selezioni non si sono infatti mai incrociate in nessuna competizione. La nazionale Giamaicana partecipa per la prima volta ai Mondiali femminili e il match contro l’Italia sarà la sua seconda gara assoluta alla kermesse iridata. Le “reggae girlz” hanno ottenuto il pass per i Mondiali arrivando terze del campionato centro-americano di categoria, vincendo 4-2 ai rigori nel play-off contro la nazionale panamense. Per le azzurre questo è invece il terzo Mondiale, ma il primo dal 1999, quando la nostra nazionale uscì al primo turno. Bonansea e compagne si sono qualificate arrivando prime nel loro girone eliminatorio, con un bottino di 7 successi e una sconfitta, con 19 reti segnate e 4 subite.

Giamaica-Italia: quote sull’esito

I bookmaker puntano tutto sul successo dell’Italia, offrendo il 2 a 1.12, contro il 20.00 dell’1 e l’8.00 del 2. Le azzurre la spuntano anche nelle scommesse sull’esito dopo la prima frazione di gara e nel parziale/finale (2/2 a 1.37). Nelle giocate sul risultato esatto si prevede un successo largo delle azzurre, con lo 0-2 avanti a 5.00, seguito da 0-3 (5.20), seguito da 0-1 (7.10), 0-4 (7.30). Per alzare la quota della vittoria italiana segnaliamo di conseguenza anche le giocate con uno o due gol di handicap, offerte rispettivamente a 1.32 e 1.94, in cassa se le azzurre passando con almeno due o tre reti di scarto.

Giamaica-Italia: quote delle scommesse sui gol

Sul fronte dei gol la sfida si preannuncia spettacolare e nel segno dell’Over 2.5, avanti a 1.45 contro il 2.50 dell’Under 2.5. La prima marcatura più attesa è quella italiana a 1.12 e i quotisti puntano su una sfida a porta inviolata delle azzurre (No Goal a 1.39), fissando a 1.44 la loro vittoria senza incassare gol (Ospite vince a 0) e una gara con almeno un gol azzurro per tempo (Ospite segna entrambi i tempi a 1.58). Tra le scommesse combo segnaliamo il 2 (Over 2.5) a 1.49 e il 2 (Over 3.5) a 2.25.

Giamaica-Italia: quote delle marcatrici azzurre

Dopo i due centri nel debutto al Mondiale la rete più attesa è quella di Barbara Bonansea a 1.85 (doppietta a 4.50, gol di testa a 6.00), ma occhio anche alle possibili reti di Sabatino (1.88) e Girelli (1.83).