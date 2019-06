MotoGp, Gp Catalunya 2019: le quote e i pronostici

Dopo il Mugello che ha visto trionfare Danilo Petrucci su Ducani, il Motomondiale sbarca in Spagna per il Gp Catalunya 2019. Il circuito di Montmelò ospita la settima prova stagionale e arriva in un momento cruciale per lotta al titolo. Marc Marquez ha interrotto la sua striscia di vittorie consecutive a due, merito di Danilo Petrucci e della Ducati capaci di mettersi davanti allo spagnolo e conquistare il Gp d’Italia. La scuderia di Borgo Panigale è in netta crescita, basti pensare anche al terzo posto di Andrea Dovizioso, sempre al Mugello. Un ottimo segnale in vista del Gp Catalunya 2019 dove le rosse hanno trionfato negli ultimi due anni. In generale la Ducati ha vinto quattro volte a Barcellona grazie a Capirossi, Stoner, Lorenzo e Dovizioso.

La sensazione, considerando i risultati degli anni precedenti, è che Marc Marquez dovrà difendersi dall’assalto di Dovizioso e Petrucci. Il pilota spagnolo non ha mai entusiasmato con la sua Honda su questo circuito. La sua ultima vittoria risale al 2014 ed è l’unica conquistata a Montmelò. Ci si attende molto da Jorge Lorenzo, ancora deludente in sella alla Honda. Il maiorchino ha vinto per ben cinque sulla pista del Gp Catalunya dimostrando un feeling che sarebbe fondamentale in questo weekend.

Per Valentino Rossi l’obiettivo è sicuramente migliorare. La pessima tre giorni al Mugello hanno messo spalle al muro la Yamaha chiamata a dare supporto ai propri piloti per non perdere ulteriore terreno. Sul circuito di Montmelò il numero 46 ha vinto per sette volte, l’ultima tre anni fa. Resta impresso nella memoria però il sorpasso compiuto all’ultima curva su Lorenzo nel gran premio disputato nel 2019.

Moto, Gp Catalunya 2019: chi riuscirà a battere Marc Marquez?

Nonostante il suo rendimento non eccelso su questo circuito, i bookmakers continuano a puntare su Marc Marquez. Il pilota della Honda è il favorito assoluto per la vittoria finale, sintomo di una condizione fisica perfetta e di un’affidabilità unica della sua moto. Il trionfo dello spagnolo, che non vince in Catalunya da cinque anni, è quotata 1.80. L’unico in grado di poter contendere la vittoria è Andrea Dovizioso su Ducati. Il pilota italiano ha mostrato segnali di crescita nelle ultime gare e ora è ritenuto l’unico in grado di tenere testa a Marquez. La sua vittoria è quotata 3.50. Indietro tutti gli altri, a cominciare da Alex Rins dato a 9.00. Dopo aver tagliato il traguardo per primo in Italia, Danilo Petrucci non ha i favori del pronostico. Il pilota Ducati e Valentino Rossi hanno la stessa quota, pari a 12. Più indietro Quartararo a 16, Vinales a 20 e Jorge Lorenzo a 33. Il pilota Honda ha la stessa quota di Miller e Morbidelli.

Moto, Gp Catalunya 2019: per la pole è un discorso a due

Anche per la pole position non ci sono discussioni. Il favorito è Marc Marquez a 2.25, lo segue Andrea Dovizioso a 5.00 mentre c’è grande fiducia in una buon piazzamento di Fabio Quartarato. La possibilità di scattare per primo dalla griglia è quotata 6 volte la posta. La pole di Petrucci è a 7.50, mentre le Yamaha chiudono a 12 (Valentino Rossi) e 16 (Maverick Vinales). Il mattatore del Gp Catalunya 2019 con cinque vittorie in carriera è dato a 33.00.