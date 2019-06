Trapani-Piacenza, quote e pronostici del playoff di Serie C

È tutto pronto per l’ultima partita stagionale della Serie C, il match di ritorno dell’ultimo playoff tra Trapani e Piacenza, una sfida ancora apertissima che ripartirà dallo 0-0 dell’andata allo stadio Garilli. In caso di parità si andrà ai supplementari, seguiti se necessario dalla lotteria dei calci di rigore. La squadra che avrà la meglio raggiungerà in Serie B l’altra vincitrice delle Final Four, il Pisa, che ha già ottenuto la promozione la scorsa settimana a spese della Triestina con un punteggio complessivo di 5-3 (2-2 in casa e 3-1 in trasferta).

Trapani-Piacenza: percorso ai playoff

I padroni di casa si sono qualificati alla finale dei playoff eliminando il Catania nel derby siciliano con due pareggi. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano hanno chiuso 2-2 la sfida al Massimino (doppietta di Lodi e reti di Tulli e Ferretti) e 1-1 il ritorno casalingo al Provinciale (reti di Taugourdeau e Curiale), disputando la finale in virtù della miglior classifica nella Regular Season. Il Piacenza ha invece avuto la meglio sull’Imolese, battuta in trasferta all’andata (2-0 con gol di Bertoncini e Ferrari), riuscendo a qualificarsi malgrafo la sconfitta subita in casa ritorno in casa (2-1).

Trapani-Piacenza: quote sull’esito

In un match fondamentale per il futuro di entrambe le contendenti i bookmaker puntano sull’equilibrio ma offrono un vantaggio ai padroni di casa: 1 a 2.20, X a 3.20 e 2 a 3.30. La doppia chance interna 1X è data a 1.30, l’X2 a 1.62 e al termine della prima frazione di gara il segno più atteso è l’X (X 1° Tempo a 1.99, 1 a 2.84 e 2 a 3.90). Chi prevede un successo ampio del club siciliano può alzare la quota con la giocata con una rete di handicap, offerta a 4.25, in cassa se il Trapani vince con almeno due reti di scarto. Sul fronte del punteggio le opzioni più attese in quota sono tuttavia 1-0 e 1-1, fissate a 5.80, seguite da 0-0 (a 7.50) uscito anche all’andata, e 0-1 (7.70).

Trapani-Piacenza: quote delle scommesse sui gol

Il pareggio a reti bianche dell’andata porta a pronosticare un nuovo confronto tattico, favorendo l’Under 2.5 a 1.57 (Over 2.5 a 2.25), e il No Goal a 1.73 (Goal a 1.95). La prima rete più attesa è quella dei siciliani a 1.83 (Segna Goal 1) e un successo a porta chiusa dei padroni di casa è dato a 3.15 (Casa vincente a 0). Tra le scommesse combinate segnaliamo le opzioni 1X (Under 2.5) a 1.96 e 1X (Under 3.5) a 1.57.

Trapani-Piacenza: quote dei marcatori

Tra i possibili marcatori del Trapani occhio alle quote di Nzola (a 2.25), Ferretti (a 2.50) e Tulli (a 2.75). Nel Piacenza spiccano invece le Ferrari (a 3.00) e Sestu (a 4.00).