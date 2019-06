Italia-Spagna Under 21, quote e propostici degli Europei

Al via la 22° edizione l’Europeo Under 21, che si giocherà tra Italia e San Marino fino al prossimo 30 giugno. Quella italiana è la selezione che ha vinto più titoli a livello Under 21: ben 5, conquistati nel 1992, 1994, 1996, 2000 e 2004. Sono tuttavia passati 15 anni dall’ultimo trionfo. Gli azzurrini ci sono andati vicino nel 2013, quando vennero battuti 4-2 in finale dalla Spagna con una tripletta di Thiago Alcántara (Immobile, Borini e Isco gli altri marcatori). Proprio dalla Spagna, seconda selezione più titolata con quattro trionfi all’Europeo (1986, 1998, 2011 e 2013), riparte il cammino dei ragazzi di Di Biagio nella prima sfida del Girone A, che comprende anche Belgio e Polonia, in campo a Reggio Emila alle 18:30. Le 12 nazionali partecipanti sono divise in 4 gruppi e si qualificano alle semifinali le prime classificate e la migliore seconda, è quindi fondamentale partire con il piede giusto e mettersi subito alle spalle la selezione iberica.

Italia-Spagna: i precedenti

La Spagna ha avuto la meglio negli ultimi due incroci in partite ufficiali, battendo l'Italia nella finale del 2013 e nella semifinale del 2017. Il bilancio complessivo dei 9 precedenti agli Europei è dalla parte delle Furie Rosse, avanti con 4 vittorie e 3 (2 i pareggi). Il vantaggio spagnolo cresce se includiamo anche le amichevoli, che dal 1999 sono state 4, tutte vinte dalla selezione iberica.

Italia-Spagna: quote sull’esito

Il fattore campo non basta agli azzurrini per partire da favoriti. In un confronto che sulla carta si preannuncia apertissimo i bookmaker offrono l’1 a 2.85, l’X a 3.00 e il 2 a 2.70. La doppia chance interna 1X è a 1.43, l’X2 a 1.42 e al termine della prima frazione di gara la spunta il pari (X 1° Tempo a 2.06). Nelle scommesse sul punteggio finale la quota più bassa è assegnata all’1-1 (a 5.40), seguito da 0-1 (a 7.70), 0-0 (a 7.80) e 1-0 (8.00).

Italia-Spagna: quote delle scommesse sui gol

L’analisi delle quote lascia immaginare un confronto tattico e povero di gol, l’Under 2.5 è infatti avanti a 1.67, mentre sale a 2.10 l’Over 2.5. Il Goal è però favorito a 1.78 (No Goal a 1.91), le agenzie di betting prevedono quindi almeno una marcatura per parte e la Somma Goal Finale con quota più bassa è proprio il 2 a 3.40. La prima marcatura più attesa è quella spagnola a 2.01, vale invece 2.13 quella azzurra e il tempo in cui sono previsti più gol è il secondo (Tempo con più reti: 2 a 2.16). Tra le giocate combinate segnaliamo in particolare le doppie chance abbinate a una gara a porta aperte: 1X (Goal) a 2.60 e X2 (Goal) a 2.48.

Italia-Spagna: quote dei marcatori

Nell’Italia occhio alle giocate sulle possibili reti di Kean (3.00) e Chiesa (4.00), protagonisti anche della supercoppia “Assist di Chiesa per goal di Kean” a quota 16.00. Sale a 5.00 il gol di Zaniolo nei 90 minuti, mentre quelli di Barella e Mandragora arrivano rispettivamente a quota 7.00 e 8.00. Tra gli ospiti spiccano invece Mayoral (3.00), Oyarzabal (3.75) e Ceballos (4.00).