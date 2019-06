Italia-Brasile, quote e pronostici dei Mondiali di calcio femminile

Vincendo contro Australia e Giamaica l’Italia di Milena Bartolini ha già conquistato la certezza aritmetica degli ottavi di finale del Mondiale femminile di calcio. Nel terzo match della competizione le Azzurre affrontano il Brasile con un unico obiettivo: guadagnare il primo posto del Gruppo C. Per farlo basta un punto, ma l’Italia può qualificarsi come prima anche in caso di sconfitta, a patto che perda con un solo gol di scarto e l’Australia non superi la Giamaica con più di tre reti di vantaggio.

Italia-Brasile: precedenti e prestazioni al Mondiale

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale a giugno 1999, quando la nazionale sudamericana sconfisse 2-0 al Mondiale grazie alla doppietta di Sissi, vincitrice della scarpa d’oro. Contando anche quel successo, il Brasile ha avuto la meglio in tutte le tre sfide più recenti contro le Azzurre, comprese le due vittorie nelle amichevoli disputate a dicembre 2016 (3-1 e 5-3). Al Mondiale di Francia l’Italia ha esordito vincendo 2-1 contro l’Australia, per poi superare 5-0 la Giamaica. Il Brasile ha invece vinto 3-0 contro la Giamaica, per poi perdere 2-3 lo scontro con l’Australia

Italia-Brasile: quote sull’esito

I bookmaker scommettono sulla vittoria del Brasile, fissando l’1 a 3.20, contro il 3.00 dell’X e il 2.30 del 2. La doppia chance interna 1X è data a 1.54, l’X2 a 1.30, al termine della prima frazione di gara l’esito più atteso è il pari (X 1° Tempo a 2.16) e sul fronte del risultato esatto la quota più bassa è assegnata all’1-1 (a 5.40), seguito da 0-1 (a 8.00) e 1-2 (a 8.60).

Italia-Brasile: quote delle scommesse sui gol

Nelle giocate sui gol i pronostici prevedono una sfida a porte aperte (Goal a 1.56), mentre c’è sostanziale parità tra Under e Over 2.5, entrambi a quota 1.85. Nel match perso 2-3 contro l’Australia, il Brasile è diventato la seconda squadra a perdere una sfida del Mondiale femminile dopo aver guadagnato un doppio vantaggio ed è ancora avanti per la marcatura della prima rete, offerta a 1.85, contro il 2.21 del gol iniziale delle Azzurre. Tra le scommesse combo segnaliamo in particolare le doppie chance abbinate ad almeno una rete per parte: 1X (Goal) a 2.46 e X2 (Goal) a 2.15.

Italia-Brasile: quote delle marcatrici

Tra le Azzurre occhio a Cristiana Girelli, che dopo la tripletta alla Giamaica è diventata la prima italiana a realizzare tre gol in un match dei Mondiali femminili dal 1991, quando Carolina Morace andò a segno tre volte contro Taipei. La rete della Girelli è data a 2.75, quella di Barbara Bonansea sale a 3.00 e le loro doppiette salgono rispettivamente a 12.00 e 15.00. Nel Brasile i riflettori sono invece punti su Cristiane (a 2.25), a segno 9 volte nei gironi del Mondiale femminile (4 in questa edizione), soltanto due giocatrici hanno collezionato più centri in questa fase nella storia della competizione: la brasiliana Marta e la tedesca Birgit Prinz , con 10 gol a testa.