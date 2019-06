Italia-Polonia Under 21, quote e propostici degli Europei

È tutto pronto per la seconda gara degli Azzurrini all’Europeo 2019, che li vedrà impegnati contro la Polonia stasera alle 21. Tutte e due le squadre hanno vinto la prima sfida ribaltando uno svantaggio iniziale: l’Italia ha superato 3-1 la spagna, i polacchi hanno invece conquistato il loro primo successo assoluto in una fase finale della competizione vincendo 3-2 contro il Belgio. Dal 1998 a oggi l'Italia Under 21 ha raggiunto la fase finale degli Europei 10 volte su 12, arrivando fino alla semifinale in sei delle ultime nove occasioni, e conquistando il trofeo due volte: nel 2000 e 2004. Gli Azzurrini sono favoritissimi anche stavolta secondo i bookmaker, che offrono a 1.25 la giocata sull’approdo in semifinale e a 2.00 la finalissima. La Polonia è invece alla sua seconda esperienza all’Europeo, disputato due anni fa da nazione ospitante, arrivando ultima del girone dietro Inghilterra, Slovacchia e Svezia con un solo punto raccolto in tre partite.

Ricordiamo che partecipano al torneo 12 nazionali divise in 4 gruppi e si qualificano alle semifinali soltanto le prime e la migliore seconda. Si tratta quindi di un match importantissimo per i ragazzi di Di Biagio, che battendo la Polonia passerebbero soli al comando del Gruppo A, ipotecando la semifinale.

Italia-Polonia: i precedenti

L’Italia è imbattuta contro la Polonia a livello di Under 21 (un successo e 3 pari), ma le due nazionali non si sono mai incrociate nella fase finale di un Europeo. L’ultimo scontro risale agli spareggi dell’edizione 2002, finiti con un successo per 5-2 degli Azzurrini a Varsavia e uno 0-0 a Reggio Calabria. Le squadre si sono poi affrontate nelle qualificazioni a Euro 1998, senza però centrare l’obiettivo.

Italia-Polonia: quote sull’esito

Le agenzie di betting puntano tutto sull’Italia, favoritissima a 1.38 (X a 4.75 e 2 a 8.00). Gli Azzurri la spuntano anche nelle giocate sull’esito dopo la prima frazione di gara (1 1° Tempo a 1.84) e nel parziale/finale (1/1 a 1.90). Chi prevede un successo largo dei padroni di casa può alzare la quota dell’1 con le giocate con uno o due gol di handicap, fissate rispettivamente a 1.97 e 3.55, in cassa se l’Italia passa con 2 o 3 reti di scarto. Sul fronte dei punteggi la quota più bassa è assegnata al 2-0 (a 5.80), seguito da 1-0 (6.10) e 3-0 (8.20).

Italia-Polonia: quote delle scommesse sui gol

Entrambe le squadre hanno chiuso la prima giornata con punteggi da Over 2.5, favorito anche stavolta a 1.75 contro il 2.00 dell’Under. Anche se Polonia e Italia hanno segnato e subito almeno una rete contro Spagna e Belgio, le lavagne dei bookmaker vedono in vantaggio il No Goal a 1.71 (Goal a 2.01) e offrono a 2.00 il successo azzurro a rete inviolata (Casa vincente a 0).

Italia-Polonia: quote dei marcatori

Tra gli Azzurrini l’osservato speciale è Chiesa, autore di due reti contro la Spagna. Il suo gol nel corso dei 90 minuti è dato a 2.50, mentre una nuova doppietta sale a quota 10.00. La marcatura di Kean vale 2.25 (9.00 abbinato all’assist di Orsolini) e una nuova rete di Pellegrini, già a segno dal dischetto contro le Furie Rosse è a 3.50. Tra i polacchi occhio in particolare a Kownacki (a 4.50), rimasto a secco nella prima giornata ma miglior marcatore dei suoi durante le qualificazioni, e Szymanski (a 5.50), autore della seconda rete polacca contro il Belgio.