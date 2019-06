Formula 1, Gp Francia 2019: le quote e i pronostici

Sono sette i gran premi consecutivi conquistati dalla Mercedes. Dopo aver realizzato cinque doppiette consecutive, nelle ultime due gare disputate a Montecarlo e Canada, la Ferrari è riuscita a limitare i danni conquistando due secondi posti grazie a Sebastian Vettel. Una piccola gioia in una stagione iniziata davvero male per le Rosse che ora sperano finalmente di conquistare la prima vittoria stagionale e interrompere il dominio assoluto di Lewis Hamilton. Il Gp Francia 2019 è l'occasione giusta per ritornare finalmente sul gradino più alto del podio, una gioia che la Ferrari non conosce ormai da troppo tempo. La vittoria infatti non arriva dal Gran Premio degli Stati Uniti d'America dello scorso anno quando Kimi Raikkonen riuscì a tagliare per primo il traguardo.

Il Gp Francia 2019 sarà il 60esimo valido per il Mondiale. Un anniversario importante per il paese transalpino che diventa così la sesta nazione ad ospitare ben 60 gran premi. L'edizione di quest'anno sarà la sedicesima che si correrà sul circuito Paul Ricard, mentre tutti gli altri gran premi sono stati ospitati da Magny Cours, Reims, Dijon-Prenois, Rouen-les-Essarts, Clermont-Ferrand e Le Mans. Nella scorsa edizione a vincere è stato Lewis Hamilton che approfittò dell'incidente tra Sebastian Vettel e Valterri Bottas, avvenuto dopo pochi secondi dalla partenza. Nel tentativo di passare il finlandese, il pilota della Ferrari venne a contatto con la vettura della Mercedes rovinando così una gara che poteva regalare numerose emozioni. Dopo le polemiche del Gp di Canada, con la squalifica di Sebastian Vettel e la vittoria di Hamilton, il pilota della Ferrari vorrà certamente dimostrare a tutti il suo valore e spera di avere un aiuto anche dal compagno di scuderia.

Storicamente il Gp Francia è un circuito che ha visto spesso doppiette per uno stesso team. Sono ben 23 le gare che si sono concluse con la vittoria e il secondo posto di due piloti della stessa scuderia. Il pilota con più vittorie al Gp Francia è Michael Schumacher con 8 successi, un record inattaccabile visto che tra quelli che si sfideranno nell'edizione 2019 Hamilton e Raikkonen sono i migliori con una vittoria a testa.

Gp Francia 2019, Hamilton favorito per pole e vittoria finale

I bookmakers di Sisal Matchpoint non possono sottovalutare il periodo di forma straordinario della Mercedes e di Lewis Hamilton. Il pilota britannico è reduce da tre vittorie consecutive ed è il favorito assoluto per la pole position con una quota di 2.00. A seguire c'è il suo compagno di squadra Valterri Bottas, quotato a 3.00. Subito dopo spazio ai due agguerriti piloti della Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel, in netta ripresa dopo un inizio di stagione davvero complicato. Il tedesco è dato a 4.50, mentre il monegasco è a 5.50. Pochissime chance per gli altri piloti con Max Verstappen, secondo lo scorso anno, che è dato a 16.00 per un'eventuale pole position nelle qualifiche. Anche per la gara non c'è spazio per altre scuderie. Lewis Hamilton e Valterri Bottas sono i favoriti assoluti, con i due piloti Ferrari costretti ad inseguire.

Gp Francia 2019, le quote sulla scuderia vincente

Grande fiducia dei bookmakers sulla Mercedes. La scuderia tedesca è stata praticamente perfetta da inizio stagione e anche nel Gp Francia 2019 tutti i pronostici sono orientati verso l'ennesimo trionfo. La Mercedes è quotata 1.16 nella scommessa relativa alla scuderia vincente ed è seguita dalla Ferrari, prima inseguitrice ma ad una quota già superiore a 4 volte la posta. Niente da fare per le altre scuderie con la Red Bull che deve accontentarsi di una quota pari a 16.00 .