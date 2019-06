Italia-Cina, quote e pronostici degli ottavi dei Mondiali di calcio femminile

Superato lo scivolone indolore contro il Brasile (1-0), che non ha compromesso la qualificazione come prime del girone, le Azzurre guidate da Milena Bartolini iniziano la loro avventura nella fase a eliminazione diretta del Mondiale. L’Italia partecipa alla fase finale per la prima volta dal 1999, dopo aver mancato la qualificazione in quattro volte consecutive e nella sua storia si è spinta al massimo ai quarti. Agli ottavi l’avversaria da battere è la Cina, che è giunta alla sua settima presenza nella competizione e ha raggiunto almeno i quarti in ognuna delle sei precedenti. La nazionale cinese è arrivata in finale una sola volta, nel 1999 quando fu sconfitta in finale ai rigori dagli Stati Uniti, squadra ospitante, dopo aver pareggiato pareggiato 0-0 a Pasadena nei tempi regolamentari. La scommessa sulla Cina nuovamente finalista è offerta a quota 25.00, quota decisamente più alta rispetto alla possibile finale dell’Italia, che scende a 7.50 (Italia raggiunge la finale: sì).

Italia-Cina: precedenti e percorso al Mondiale

Le due nazionali femminili si affrontano per la prima volta in tornei internazionali ufficiali, ma si sono già incrociate 5 volte in gare amichevoli con un bilancio in perfetta parità: 2 vittorie per parte e un pareggio, e una differenza reti che vede le asiatiche avanti di un gol (6 reti contro le 5 delle azzurre). La selezione italiana si è qualificata agli ottavi di finale con un turno di anticipo e ha chiuso come prima classificata il Gruppo 3, grazie alle vittorie contro Australia (2-1) e Giamaica (5-0), seguite da una sconfitta con il Brasile (1-0). La Cina è invece approdata agli ottavi da ripescata, dopo essere arrivata terza nel Gruppo 2. Le asiatiche hanno perso 1-0 contro la Germania, vinto 1-0 con il Sudafrica e chiuso con un pareggio a reti bianche l’ultimo scontro contro la Spagna.

Italia-Cina: quote sull’esito

Le lavagne dei bookmaker prospettano un match equilibrato ma offrono un vantaggio importante alle Azzurre: 1 a 2.05, X a 3.20 e 2 a 3.90. La doppia chance interna 1X è a 1.25, l’X2 a 1.75 e al termine della prima frazione di gara è avanti l’X 1° Tempo a 1.91. Le scommesse sul passaggio ai quarti vedono l’Italia nettamente a 1.45, mentre la qualificazione della Cina sale a 2.60. Sul fronte del punteggio il risultato esatto più probabile a giudicare dalle quote è l’1-0 a 4.90, seguito da 0-0 e 1-1, entrambi a 6.90.

Italia-Cina: quote delle scommesse sui gol

Durante la fase a gironi la nazionale italiana ha realizzato 7 reti, incassandone 2, mentre la Cina ha un solo gol all’attivo e uno al passivo. I pronostici puntano su un confronto tattico e povero di reti, favorendo l’Under 2.5 a 1.42, contro il 2.65 dell’Over 2.5, e il No Goal a 1.55 (Goal a 2.31). La prima rete più attesa è quella azzurra a 1.77 e tra le scommesse combinate segnaliamo l’1X (Under 2.5) a 1.73.

Italia-Cina: quote dei marcatori

Vale 2.85 la rete di Cristiana Girelli, che con tre gol realizzati è al momento la migliore marcatrice azzurra del torneo. La seguono con due gol all’attivo Barbara Bonansea e Aurora Galli, le cui reti sono offerte rispettivamente a quota 3.10 e e 6.50. Tra le file della Cina i riflettori sono puntati su Li Ying (a 5.00), autrice dell’unica rete delle asiatiche in questo Mondiale.