Germania-Romania Under 21, quote e pronostici della semifinale degli Europei

I campioni in carica della Germania raggiungono per la terza volta consecutiva le semifinali dell’Europeo Under 21 e affrontano la Romania, che è alla sua seconda partecipazione a una fase della competizione e non si era mai spinta oltre i quarti. Entrambe le formazioni sono arrivate all’appuntamento da imbattute, raccogliendo 7 punti e qualificandosi prime nei rispettivi gironi. Nel Gruppo B i tedeschi hanno superato Danimarca (3-1) e Serbia (6-1), per poi pareggiare 1-1 con l’Austria. La Romania ha invece cinto in Gruppo C grazie al pareggio a reti bianche contro la Francia, seguito dai successi su Croazia (4-1) e Inghilterra (4-2).

Germania-Romania: tutti i precedenti

Le due selezioni si sono già sfidate quattro volte a livello di Under 21 e la Germania guida il bilancio con 3 successi a uno (un pareggio a completare). Lo scontro più recente, giocato a Magdeburg per le qualificazioni all’Europeo 2015 e vinto 8-1 dai tedeschi, rappresenta il più pesante ko subito nella competizione dai rumeni, che avevano pareggiato 2-2 l’andata disputata a Giurgiu. Gli incroci precedenti sono terminati 5-1 (Wilhelmshaven nel 2006) e 1-0 (a Bucarest nel 1998), sempre in favore della Germania.

Germania-Romania: quote sull’esito

Le lavagne dei bookmaker puntano decise sulla maggiore esperienza della selezione tedesca, favoritissima a 1.55, contro il 4.35 della X e il 5.50 del 2 e avanti anche nelle giocate sul passaggio del turno: 1 a 1.25 e 2 a 3.80. La doppia chance interna 1X è a 1.14, l’X2 a 2.42. La Germania la spunta anche nelle scommesse sull’esito dopo i primi 45 minuti (1 1° Tempo avanti a 2.00) e nel parziale/finale (1/1 a 2.18). Chi prevede un successo netto dei tedeschi può alzare la posta scegliendo la giocata con una rete di handicap a 2.32, in cassa se la squadra passa con almeno due reti di scarto. Nelle scommesse sul risultato esatto la quota più basse è assegnata proprio al 2-0 (a 7.40), seguito da 1-0 (a 7.50), 1-1 (a 7.90) e 2-1 (a 8.00).

Germania-Romania: quote delle scommesse sui gol

Tre dei quattro incroci tra le due squadre sono terminati con almeno tre gol complessivi, così come due delle tre partite disputate da Germania e Romania in questo Europeo. Le agenzie di betting puntano di conseguenza anche stavolta sull’Over 2.5, favorito a 1.62 contro il 2.20 dell’Under 2.5 e su un confronto a porte aperte (Goal a 1.72). La prima rete più attesa è quella tedesca a 1.45, sale invece a 3.10 in gol iniziale della nazionale rumena. Tra le scommesse combinate segnaliamo in particolare l’1 (Goal) e l’1X (Under 2.5), fissate rispettivamente a 2.06 e 1.91.

Germania-Romania: quote dei marcatori

In marcatura le quote più intriganti sul fronte tedesco sono quelle di Waldschmidt (a 2.10), Richter (a 2.25) e Oztunali (a 3.10). Tra i rumeni occhio invece a Puscas (a 3.30) e Hagi (a 4.50), autori fin qui di quattro degli otto gol della Romania nel torneo.