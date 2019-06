Spagna-Francia Under 21, quote e pronostici della semifinale degli Europei

La semifinale dell’Europeo Under 21 mette a confronto due tra le favorite del torneo: la Spagna, quattro volte campione (1986, 1998, 2011, 2013) e la Francia, vincitrice nel 1988. La nazionale iberica ha raggiunto questa fase della competizione in tre delle ultime quattro edizioni, perdendo contro la Germania in finale nel 2017. Le Furie Rosse sono arrivate prime nel Gruppo A, quello dell’Italia, battendo Belgio (2-1) e Polonia (5-0), dopo aver perso 3-1 contro gli Azzurri. La Francia si è invece qualificata come migliore seconda, chiudendo il suo girone con 7 punti, frutto di due vittorie contro Inghilterra (2-1) e Croazia (1-0), e del pari a reti bianche contro la Romania, protagonista dell’altra semifinale contro la Germania.

Spagna-Francia: tutti i precedenti

Scontro numero 8 tra le due nazionali Under 21, che non si incrociano da ben 18 anni all’Europeo Under 21. Il bilancio nella competizione è di 4 successi spagnoli, uno francese e 2 pareggi. La sfida più recente è stata tuttavia vinto dalla Francia (3-0 a Brest nel 2001 dopo lo 0-0 dell’andata a Villarreal).

Spagna-Francia: quote sull’esito

I pronostici prospettano un match aperto a ogni risultato, pur offrendo un vantaggio alla Spagna a 1 a 2.05 (X a 3.50 e 2 a 3.55), favorita anche per il passaggio del turno a 1.60. Sale a 2.30 l’arrivo l’arrivo in finale della Francia, squadra da non sottovalutare e che, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione con 12 punti di vantaggio, più di qualunque altra nazionale, è ancora imbattuta in questo Europeo. La doppia chance interna 1X è data a 1.29, l’X2 a 1.76 e l’arrivo ai rigori a 3.20 (Rigori sì/no). Nelle giocate sul risultato esatto le agenzie di betting puntano sull’1-1 (a 6.30), seguito da 1-0 (a 7.50) e 2-1 (a 8.40).

Spagna-Francia: quote delle scommesse sui gol

La Francia fin qui ha messo in campo una difesa solidissima, incassando una sola rete nelle tre gare del girone e segnandone tre. Nella sfida contro l’attacco spagnolo, autore di 8 gol in tre gare (4 al passivo), gli scommettitori prevedono almeno una rete per parte, offrendo il Goal a 1.68, mentre c’è sostanziale parità tra le giocate Under e Over 2.5, offerte a quota 1.90 e 1.85. In una partita che sulla carta si preannuncia equilibrata sono da tenere in considerazione le scommesse combo abbinate al pareggio, in particolare quelle associate a un match a porte aperte, come l’1X (Goal) a 2.20 e l’X2 (Goal) a 2.78.

Spagna-Francia: quote dei marcatori

Tra gli spagnoli segnaliamo la possibile rete di Ceballos a 3.60, autore di due gol e due assist a Euro 2019, già votato miglior giocatore dell'edizione 2017, quando la sua nazionale si è classificata seconda. Occhio però anche alle quote dei gol di Oyarzabal (a 2.90), Fornals (a 4.00) e Borja Mayoral (a 2.70). Tra le file dei Bleus i riflettori sono puntati su Dembele (a 2.80), Mateta (a 3.15) e Thuram (a 3.40).