Formula 1, Gp Silverstone 2019: le quote e i pronostici

L’anonima gara della Mercedes e la prima vittoria stagionale della Red Bull aumenta maggiormente l’interesse per il Gp Silverstone 2019. La gara è in programma domenica 14 luglio e le monoposto saranno pronte a darsi battaglia per avere la meglio. Da una parte Lewis Hamilton vorrà ripristinare il dominio della Mercedes e vincere nel gran premio di casa per confermare di essere il numero uno alla mondo. C’è però un agguerito Charles Leclerc pronto a dare tutto pur di ottenere finalmente il primo successo stagionale. La Ferrari arriva Inghilterra dopo il secondo posto nel gran premio corso a Spielberg e con un nuovo pacchetto aerodinamico per cercare di recuperare terreno nei confronti della W10. Non starà a guardare la Red Bull che dopo la vittoria nell’ultima gara potrebbe rappresentare la mina vagante del weekend considerando la crescita esponenziale delle monoposto e la guida aggressiva di Verstappen.

Il tracciato di Silverstone presenta zone molto veloci e tratti piuttosto guidati dove la trazione meccanica, garantita anche da un ottimo sfruttamento delle Pirelli, è fondamentale. Il fondo dovrebbe essere scivoloso a causa dei lavori di riasfaltamento effettuati e conclusi solo a fine giugno. La scorsa stagione vide il trionfo della Ferrari di Sebastian Vettel che ha interrotto il dominio Mercedes di cinque vittorie consecutive, quattro targate Lewis Hamilton. È proprio il pilota britannico con Jim Clark e Alain Prost a detenere il record di successi in Gran Bretagna. Cinque le vittorie per i tre piloti, mentre Sebastian Vettel ha due successi in meno. L’albo d’oro vede la Ferrari al primo posto con 17 successi, tre in più della McLaren.

Gp Silverstone 2019, Bottas incalza Hamilton

La gara sottotono nell’ultimo gran premio non scalfisce le sicurezze dei bookmakers nei confronti di Lewis Hamilton. Il pilota britannico è il favorito per la vittoria finale con una quota di 1.60. Dietro di lui c’è l’ottimo compagno di squadra Valtteri Bottas dato a 3.50. Le Ferrari sono appaiate a 7.50 sia per Leclerc che per Vettel. Possibilità ridotte invece per Max Verstappen, nonostante la spettacolare vittoria nell’ultima prova del Mondiale. Il pilota della Red Bull è dato a 9.00. Decisamente proibitive invece le quote degli altri piloti. Gasly si appaia a 66.00, Norris e Carlos Sainz Junior a 500.00.

Gp Silverstone 2019, Hamilton favorito per la pole

Anche per quanto riguarda la pole position non cambiano i pronostici. Lewis Hamilton è il favorito assoluto con una quota di 1.57, mentre il compagno di squadra Valterri Bottas è a 3.50. La coppia di piloti Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel è a 7.50, mentre Max Verstappen è a dato a 10. Nessuna possibilità per tutti gli altri con quote che oscillano tra 66.00 di Gasly ai 1000 del gruppone formato da Albon, Kubica, Kvyat, Perez, Russel e Stroll.