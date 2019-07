Manchester United-Inter, le quote e i pronostici del match di ICC 2019

I nerazzurri di Conte scendono in campo contro il Manchester United di Solskjaer per il debutto stagionale nell'International Champions Cup, il torneo amichevole estivo che mette a confronto molte big europee. Oltre all’Inter ci sono altri tre club di Serie A impegnati nella competizione: la Juventus, il Milan e la Fiorentina, che ha già giocato il primo match lo scorso17 luglio, vincendo 2-1 contro il Chivas. I bianconeri di Sarri saranno i prossimi avversari di Handanovic e compagni nella gara in programma a Nanchino il prossimo 24 luglio. Per l’Inter quella contro lo United è la seconda amichevole di precampionato dopo quella vinta 2-1 contro il Lugano a chiusura del ritiro.

Il regolamento del torneo prevede un girone unico e tre match per ogni squadra, al termine delle quali è stilata la classifica finale. Chi vince una partita conquista tre punti, chi perde zero e, in caso di parità, a ogni squadra spetta un punto ma si va comunque ai rigori e chi vince si aggiudica un ulteriore punto. Se più club arrivano a pari punti fanno fede gli scontri diretti, la differenza reti, il numero di gol segnati, il numero di gol subiti e altri criteri a seguire.

Manchester United-Inter: quote sull’esito

Le quote sull’esito finale lasciano immaginare un confronto equilibrato ma offrono un leggero vantaggio agli inglesi, fissando l’1 a 2.05 contro il 3.50 della X e il 3.20 del 2. La doppia chance interna 1X è data a 1.29, l’X2 a 1.67 e al termine della prima frazione di gare è avanti il pari a 2.20 (X 1° Tempo). Nelle scommesse sul punteggio esatto è avanti l’1-1 a 7.00, seguito da 1-0 (8.50), 2-1 (9.00), 2-0 e 1-2 (entrambi a 11.00).

Manchester United-Inter: quote delle scommesse sui gol

Sul fronte dei gol i bookmaker puntano su una sfida ricca di reti e all’insegna dello spettacolo, favorendo l’Over 2.5 a 1.67 (Under 2.5 a 2.00) e il Goal a 1.55 (No Goal a 2.20). La prima marcatura più attesa è quella dei Red Devils a 1.75, sale invece a 2.20 in gol iniziale degli uomini di Conte. Chi si aspetta almeno sue reti da parte del Manchester United può puntare sull’Over 1.5 a 1.90 (Casa Over 1.5), mentre la doppia marcatura nerazzurra nei 90 minuti arriva a 2.55 (Ospite Over 1.5). Tra le scommesse combinate spiccano le doppie chance interne ed esterne abbinate ad almeno una rete per parte: 1X (Goal) a 2.00 e X2 (Goal) a 2.45.

Manchester United-Inter: quote dei marcatori

Nel Manchester United le reti più attese sono quelle di Rashford (a 2.25) e Pogba (a 3.00), protagonisti anche della Supercoppia “Assist di Pogba per gol di Rashford” a quota 9.00. Salgono invece entrambi a 4.25 i gol nei 90 minuti di Mata e James. Tra i nerazzurri si punta invece su Sebastiano Esposito (a 3.30), Perisic (a 3.40 e a 16.00 abbinato all’assist di Candreva o Brozovic) e Puscas (a 3.50).