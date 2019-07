Formula 1, Gp Germania 2019: quote e pronostici

L'undicesima prova del Mondiale arriva in Germania nello storico tracciato dell’Hockenheimring. Una pista veloce che offre ampie possibilità di sorpassi e spettacolo. Ad un anno di distanza dall'inizio della crisi, Sebastian Vettel torna sul circuito che ha fatto da scenario alla sua ultima sfida contro Hamilton. Da allora il tedesco non ha mai più impensierito il pilota Mercedes e anche in questa occasione sono bassissime le possibilità di un buon piazzamento. Solo la pioggia potrebbe aiutare il pilota della Ferrari, ma lo scorso anno fu proprio il maltempo ad incidere in negativo e a portarlo poi all'errore fatale. Anche in Germania i favoriti sono la Mercedes e Lewis Hamilton. Inutile negare e far finta di niente, la monoposto e il pilota inglese stanno vivendo un periodo di forma staordinario. Sono tre le vittorie consecutive del leader del Mondiale e l'unico che sembra impensierirlo attualmente è il compagno di squadra Valterri Bottas. Dopo un inizio testa a testa con una lotta serrata tra i due compagni di squadra, il finlandese sembra aver accettato le gerarchie di squadra, altro elemento che fa pendere l'ago della bilancia su Hamilton.

Ci si aspetta tanto da Max Verstappen, secondo lo scorso anno e che potrebbe insidiare il dominio della Mercedes. Il pilota della Red Bull è in grande spolvero e in una pista così spettacolare potrebbe fare la differenza grazie alla sua guida aggressiva. Hockenheimring è lungo 4.574m, dotato di asfalto a bassa aderenza, composto da cinque tratti veloci.

Gp Germania 2019, Hamilton per il poker

Come prevedibile è Lewis Hamilton il favorito numero uno per il Gp Germania 2019. Il pilota inglese è a caccia della quarta vittoria consecutiva e anche sul circuito di Hockenheimring. La Mercedes dimostra affidabilità e velocità come mai negli ultimi anni e nel circuito tedesco potrebbe esprimere tutto il potenziale già mostrato nelle prime dieci gare del Mondiale. La vittoria di Hamilton è quotata 1.65, mentre Max Verstappen scavalca nei pronostici Bottas. L'olandese della Red Bull è dato a 4.00, mentre il finlandese a 6.00. Il primo ferrarista tra i favoriti alla vittoria finale è Charles Leclerc con una quota alta e pari a 9.00. Bassissime le probabilità invece per Sebastian Vettel che è dato a 25.00. Pierre Gasly è l'ultimo dei pilota sotto quota 100.00 e viene dato a 33.00. Per tutti gli altri da Kimi Raikkonen a George Russel sono tutti ampiamente sopra quota 100.

Gp Germania 2019, le quote sulla scuderia vincente

Tutti i pronostici in vista del Gp Germania 2019 punta sull'ennesimo trionfo della Mercedes. La scuderia di Hamilton e Bottas è quotata 1.10 nella scommessa relativa alla scuderia vincente. Il buon momento di forma di Max Verstappen spinge i bookmakers a puntare anche sulla Red Bull, mentre poche le speranze per la Ferrari che spera nella pioggia per recuperare posizioni e sorprendere gli avversari.