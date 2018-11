Gli All Blacks hanno sconfitto in rimonta per 16-15 l’Inghilterra a Twickenham nel test-match più atteso del secondo weekend del rugby internazionale di novembre. Salgono così a 6 le vittorie consecutive dei bicampioni del mondo in carica sul XV della Rosa, che non batte la Nuova Zelanda dal 2012 (38-21 a Twickenham).

Dopo appena due minuti di gioco prima meta per l'Inghilterra: Youngs allarga sull'out di destra dove c'è Chris Ashton che riceve e ha spazio davanti per andare a segnare nell'angolino. Al 22' è Dylan Hartley a realizzare la seconda meta per la squadra di casa, che si porta sul 15-0 dopo la trasformazione di Farrell. A due minuti dalla fine del primo tempo arriva la prima meta degli All Blacks: Aaron Smith libera per Barrett che scarica velocemente per Damian McKenzie che riporta gli ospiti sul 15-7 dopo la trasformazione di Barrett.

Inizio di ripresa molto buono per i neozelandesi: il drop goal di Beauden Barrett al 46' accorcia le distanze; resta la mancanza di cinismo degli All Blacks, che sembrano sotto tono. Nonostante questo va sottolineata Al 59' fuorigioco degli inglesi e Barrett porta i suoi in vantaggio per il definitivo 15-16.