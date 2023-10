Mondiali di rugby, le partite di oggi

Altra grande giornata di Rugby World Cup su Sky, con ben tre match in programma. Si apre con Galles-Georgia e Inghilterra-Samoa, il clou però è alle 21 a Parigi con lo spareggio Scozia-Irlanda. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tre partite oggi su Sky, valide per il turno conclusivo della Rugby World Cup. Se Galles e Inghilterra sono già sicure del pass per i quarti di finale, ben diverso è il match che si gioca a Parigi tra Irlanda e Scozia. La Scozia deve vincere senza concedere bonus all’Irlanda. In caso di parità a 2 con gli irlandesi, varrebbero gli scontri diretti, che di conseguenza sorriderebbero alla Scozia. In caso di parità a 3, che arriverebbe in caso di vittoria scozzese con bonus ma con un punto raccolto anche dall’Irlanda, bisognerebbe considerare la differenza punti generale. Il Sudafrica adesso è a +117 (e non ha più partite da giocare), l’Irlanda a +122 e la Scozia a +97.