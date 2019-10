Sarà l’unico della sua esperienza con la maglia di Brady e compagni perché, 11 giorni dopo averlo preso, New England lo licenzia perché avrebbe minacciato con un messaggio intimidatorio un'altra donna (in questo caso una decoratrice d’interni) che lo accusava di altre molestie sessuali. Adesso l’ex numero 84 degli Steelers è senza squadra e soprattutto, in tutti questi passaggi teoricamente miliardari, si è messo in tasca solo qualche "spicciolo". Allora mentre, sempre via social, ha fatto chiare allusioni all’integrità di Robert Kraft proprietario dei Patriots che lo ha licenziato (a febbraio è stato accusato di adescamento di una prostituta in Florida) e del suo ex QB Ben Roethlisberger che lo ha pubblicamente snobbato (nel 2010 fu sospeso dalla NFL 4 partite con l’accusa di violenza sessuale), ha preparato 9 cause diverse nei confronti di Patriots e Raiders per recuperare $61 milioni di dollari.