La carriera al college

Gli inizi quelli veri non incoraggianti. Dopo un biennio al College di East Carolina non esattamente di successo con 3 vittorie e 14 sconfitte non s’è comunque arreso. Aveva un altro anno di eleggibilità e voleva sfruttarlo. Voleva giocare. Incredibilmente arriva la telefona del leggendario (non certo per simpatia, ma per le vittorie si) Nick Saban che lo voleva ad Alabama, il programma più vincente dell’era moderna NCAA, per fare il back up. Ancora più incredibilmente Minshew ha però accetto l’altra proposta che gli era arrivata. Coach Mike Leach di Washington State gli ha chiesto in maniera diretta se preferisse fare la panchina ad Alabama o vincere statisticamente il titolo nazionale per yards lanciate con i suoi Cougars. Una scelta per molti folle che è stata la sua fortuna. In una stagione 11 vittorie, 2 sconfitte + di 4700 yards lanciate con 38 TD pass e solo 9 intercetti.