Montecarlo, i tre moschettieri sognano gli ottavi

E a proposito di Cecchinato, il siciliano si è ampiamente meritato la prima vittoria della carriera in un torneo Masters 1000. Aveva già battuto Dzumhur l’anno scorso sulla terra di Bucarest, ma qui ha giocato in maniera brillante. Dovrà fare altrettanto contro Milos Raonic, che lo aveva superato senza dilagare due stagioni fa sulla terra di Monte-Carlo e di Roma. Il canadese, per colpa degli infortuni, è però ancora ben lontano dal livello espresso in quel 2016 che lo aveva visto giocare la finale di Wimbledon e chiudere l’anno al terzo posto in classifica mondiale. Alla prima uscita sul rosso, Raonic è apparso davvero a disagio negli spostamenti e ha perso un set all’esordio con la wild card locale Catarina (numero 365 Atp). Se non vivrà una giornata di grazia al servizio, o se Cecchinato riuscirà a stargli vicino nei colpi di inizio gioco, l’incontro sarà aperto.

Sugli spalti sempre tanti italiani, per i nostri giocare a Monte-Carlo è come stare a casa. Sarebbe bello regalare e regalarsi un’altra giornata da ricordare.