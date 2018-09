Naomi Osaka la predestinata: a 10 anni già affamata di vittorie VIDEO

Nata per vincere: Naomi Osaka, cha ad appena 20 anni ha trionfato negli Us Open battendo in finale in due set la ex numero 1 del mondo Serena Williams, già a 10 anni dimostrava di voler diventare una campionessa. Il suo spirito competitivo emerge in un video girato in casa, in cui la tennista giapponese si lancia in una doppia sfida: prima con una ragazza, poi con un ragazzo. Vince chi riesce a raccogliere più velocemente con una bacchetta alcuni piccoli chicchi di caffè, uno ad uno, metterli in una tazza e riporli sul tavolo. Naomi è la più concentrata, precisa e soprattutto rapida: la vittoria è sua. A distanza di 10 anni, l'attuale n.7 del mondo rivede il video su Twitter e ci scherza sopra: "Ho sempre saputo che questa clip mi si sarebbe ritorta contro, solo non sapevo quando...".