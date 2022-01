Novak Djokovic sempre in attesa di sapere se potrà restare a Mebourne e giocare gli Australian Open: il Ministro dell'Immigrazione può revocare il visto al serbo

Novak Djokovic in attesa di capire se potrà restare in Australia e giocare gli Open, primo Slam del 2022, in programma dal 17 gennaio a Melbourne

Dopo aver vinto l'appello contro il decreto di espulsione per non aver rispettato le norme Covid, il n°1 del mondo attende la decisione del Ministro dell'Immigrazione

La storia di Djokovic in Australia. LE TAPPE DELLA VICENDA

Djokovic è in attesa di un responso dallo scorso 11 gennaio, quando ha vinto l'appello contro il decreto di espulsione

Djokovic è entrato in Australia lo scorso 5 gennaio

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone, con Djokovic 1^ testa di serie. IL TABELLONE

Il ministro dell'immigrazione Alex Hawke può intervenire in base alla sezione 133C(3) del Migration Act, se riterrà che:

esiste una ragione per cancellare il visto (e potrebbe essere la presunta minaccia alla salute pubblica, essendo non vaccinato";

il possessore del visto "non dimostri in maniera soddisfacente che tale ragione non esista";

che sarebbe nel pubblico interesse cancellare il visto

Se dovesse succedere, Djokovic rischia tre anni di interdizione dall'Australia e potrebbe tornare in tribunale per un nuovo ricorso.