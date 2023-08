Eliminati i tre azzurri impegnati nel 2° turno del Masters 1000, tutti in due set: Musetti sconfitto dal numero 3 del mondo Medvedev, Sonego battuto da Fritz e fuori a sorpresa nel giorno del suo 22° compleanno Jannik Sinner per mano del serbo Lajovic, sorpresa del torneo

Nel giorno del suo 22° compleanno è Jannik Sinner a fare un regalo al suo rivale: al debutto nel Masters 1000 di Cincinnati, l'altoatesino accusa tutta la stanchezza accumulata in Canada e cede 6-4, 7-6 a Dusan Lajovic, n.66 ATP, entrato nel tabellone del "Western & Southern Open" grazie alle vittorie nelle qualificazioni con i due australiani Hijikata e Kubler, 'carnefice' al 1° turno dell'argentino Francisco Cerundolo. Un avversario da non sottovalutare, insomma, per l'altoatesino, fresco trionfatore a Toronto e testa di serie n. 8 in Ohio: perché in carriera, il 33enne di Belgrado - in possesso di un rovescio molto elegante e potente al servizio - ha battuto 9 giocatori in top ten (vedi Djokovic, Medvedev, Ruud e ora anche l'azzurro), vincendo due tornei del circuito. Finalista a Montecarlo nel 2019, regolato poi in due set da Fabio Fognini. Un match che si è complicato nel settimo gioco, con il break (4-3) del serbo sui tre punti persi dal bolzanino con la prima di servizio. Nel secondo parziale Jannik ci ha provato, ma Lajovic è stato perfetto, chiudendo con un super tie-break. Per l'italiano, ora, qualche giorno di riposo, atteso dal riscatto già agli US Open.

Sonego out: Fritz al 3° turno Dopo la vittoria molto sofferta al 1° turno con il qualificato Alexander Shevchenko, Lorenzo Sonego (n.39 ATP) non riesce nell'impresa contro Taylor Fritz (n.9), sconfitto dall'americano con il punteggio di 6-4, 7-6. Il 25enne di San Diego - che troverà sul suo cammino proprio Lajovic - era reduce dal facile successo con il debuttante tennista ceco Jiri Lehecka, ma non ha avuto vita facile con l'azzurro, capace di annullare nel secondo set le tre palle break del 6-5 rimontando da 0-40, poi battuto nettamente al tie-break. Era il sesto incontro tra il torinese e lo statunitense, ora in vantaggio 4-2 nel conto dei precedenti.

Musetti eliminato da Medvedev Troppo Medvedev per Musetti: l'azzurro esce al 2° turno di Cincinnati, sconfitto nettamente in due set (6-3, 6-2 in meno di un'ora e mezza) dal numero 3 del mondo. Era la rivincita dell'ottavo di Toronto, disputato appena sei giorni fa, l'unico precedente tra i due: ma il 29enne di Mosca si conferma un 'mostro' di regolarità, insensibile ai tocchi d'artista del carrarino. Che si trova subito in vantaggio di un break, ma più per un regalo (4 errori nello stesso gioco) di Daniil, che rimedia immediatamente con il controbreak dell'1-1 e assesta la stangata nell'ottavo game, strappando ancora il servizio (5-3) all'italiano e chiudendo, di fatto, il primo parziale. Senza storia il secondo set.

Cincinnati donne: Trevisan sconfitta da Pegula Peccato per Martina Trevisan, che ha tenuto testa per oltre 2 ore e mezza alla più accreditata americana Jessica Pegula, n.3 in tabellone al WTA 1000 di Cincinnati: la 29enne mancina di Firenze - promossa dalla qualificazioni e vittoriosa al 1° turno con la statunitense Bernarda Pera - è stata rimontata 6-7(2), 6-2, 6-3.

