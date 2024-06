Carlos Alcaraz conquista anche le...università. Nel test d'accesso al corso di matematica dell'ateneo di Murcia, infatti, è stata inserita una domanda sul tennista spagnolo. "Questa è facile, no?" ha scherzato sui social il n. 3 al mondo alla vigilia della semifinale del Roland Garros contro Jannik Sinner

Carlos Alcaraz diventa protagonista anche nelle università. La notizia curiosa arriva da Murcia, la città natale del fuoriclasse spagnolo. Nell'ateneo iberico, infatti, è stata inserita una domanda su Alcaraz nel test d'accesso al corso di matematica. Il quesito - il primo del test EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) - chiedeva di calcolare il numero di tornei per categoria (Slam, Masters 1000 e ATP 500) vinti dal n. 3 al mondo tra il 2022 e 2023, partendo da due dati: il totale dei tornei vinti (10 - era escluso l'ATP 250 di Buenos Aires conquistato a febbraio 2023) e il numero di punti (10.000). Sorpreso e divertito Carlitos: "Questa domanda è facile, no?" ha scritto il tennista su X. Qual era la risposta? Quattro ATP 500 (Rio de Janeiro 2022, Barcellona 2022 e 2023, Queen's 2023), quattro Masters 1000 (Miami 2022, Madrid 2022 e 2023, Indian Wells 2023) e due Slam (US Open 2022, Wimbledon 2023).