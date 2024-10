Sinner soddisfatto dopo la vittoria nei quarti con Medvedev: "Lui non era al meglio per un problema alla spalla, ma con il mio team abbiamo preparato bene questa partita. Sono contento di essere in semifinale, vedremo cosa riuscirò a fare". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

