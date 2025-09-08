Jannik Sinner è stato nominato cittadino onorario di Torino per omaggiare i suoi meriti sportivi e il suo esempio di comportamento dentro e fuori dal campo, rafforzando il legame con la città e con le ATP Finals. "E' un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani", ha detto il sindaco Lo Russo

Il Consiglio comunale di Torino ha conferito oggi, 8 settembre, la massima onorificenza municipale al tennista altoatesino, il giorno dopo la sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz. La città che ospita le Atp Finals ha voluto riconoscere a Sinner non solo i meriti sportivi, ma anche il suo stile dentro e fuori dal campo.

Il sindaco: "Sinner modello nella vittoria e nella sconfitta"

Il sindaco Lo Russo, primo firmatario della mozione che conferisce il titolo a Jannik, ha così commentato: "Per come Jannik interpreta il ruolo di sportivo, è un esempio virtuoso perché c'è modo e modo di vincere e c'è modo e modo di perdere, oltre che per le ricadute positive legate alla sua figura e alle Atp Finals. Jannik Sinner - ha sottolineato il primo cittadino - a tutti gli effetti può essere annoverato tra coloro che hanno reso Torino celebre nel mondo, anche grazie all'abbinamento con un grande evento tennistico". Lo Russo ha poi concluso: "E’ un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".