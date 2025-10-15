Sinner in semifinale: batte Tsitsipas e trova Nole

Le parole di Sinner dopo il match: "È bello tornare a Riyadh e vedere tanta gente sugli spalti. Il primo incontro non è facile, sono contento della performance di oggi. È un campo indoor strano perché la palla rimbalza tanto ed è piuttosto rapido, le condizioni non sono facili. Djokovic? Speriamo tutti che sia una bella partita. Questo è tutto ciò che speriamo. Ci conosciamo molto bene abbiamo giocato tante volte. È fantastico condividere di nuovo il campo con Novak. Soprattutto qui, davanti a voi. Cercheremo solo di giocare il miglior tennis possibile. Vedremo come andrà. Soprattutto siamo qui per divertirci, per portare il tennis qui. Tutto ciò che speriamo è che vi divertiate anche voi. È per questo che siamo qui. La rivalità con Alcaraz? È piuttosto interessante. Abbiamo una buona amicizia fuori dal campo. In campo cerchiamo di giocare al meglio delle nostre possibilità. La rivalità è tutto ciò di cui questo sport ha bisogno. In passato abbiamo avuto grandi, grandissime rivalità. Ora ci sono nuovi giocatori che stanno emergendo. Cerchiamo di spingerci al limite. È una dinamica molto interessante. Questo sport ha bisogno di rivalità. È fantastico avere Novak qui, a competere e a giocare il suo miglior tennis. È una cosa grandiosa per lo sport"