Sinner in semifinale: batte Tsitsipas e trova Nole

Six Kings Slam, Sinner in semifinale: Tsitsipas battuto in due set
Sinner brilla all'esordio a Riyadh: l'azzurro è in semifinale grazie alla netta vittoria (6-2, 6-3) su Stefanos Tsitsipas, tornato a giocare un match dopo un mese di stop. Jannik tornerà in campo giovedì, non prima delle 20, contro Novak Djokovic
SINNER-TSITSIPAS 6-2, 6-3
IL TABELLONE DEL SIX KINGS SLAM
Quarti di finale
- Fritz (Usa) - Zverev (Ger) 6-3, 6-4
- SINNER (Ita) -Tsitsipas (Gre) 6-2, 6-3
Semifinali (giovedì 16 ottobre)
- ore 18.30 - Alcaraz (Esp) vs Fritz
- a seguire - Djokovic (Srb) vs SINNER
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- ore 18.30 - Perdente semi 1 vs Perdente semi 2
Finale (sabato 18 ottobre)
- ore 20 - Vincente semi 1 vs Vincente semi 2
Sinner: "Siamo qui per divertici"
Le parole di Sinner dopo il match: "È bello tornare a Riyadh e vedere tanta gente sugli spalti. Il primo incontro non è facile, sono contento della performance di oggi. È un campo indoor strano perché la palla rimbalza tanto ed è piuttosto rapido, le condizioni non sono facili. Djokovic? Speriamo tutti che sia una bella partita. Questo è tutto ciò che speriamo. Ci conosciamo molto bene abbiamo giocato tante volte. È fantastico condividere di nuovo il campo con Novak. Soprattutto qui, davanti a voi. Cercheremo solo di giocare il miglior tennis possibile. Vedremo come andrà. Soprattutto siamo qui per divertirci, per portare il tennis qui. Tutto ciò che speriamo è che vi divertiate anche voi. È per questo che siamo qui. La rivalità con Alcaraz? È piuttosto interessante. Abbiamo una buona amicizia fuori dal campo. In campo cerchiamo di giocare al meglio delle nostre possibilità. La rivalità è tutto ciò di cui questo sport ha bisogno. In passato abbiamo avuto grandi, grandissime rivalità. Ora ci sono nuovi giocatori che stanno emergendo. Cerchiamo di spingerci al limite. È una dinamica molto interessante. Questo sport ha bisogno di rivalità. È fantastico avere Novak qui, a competere e a giocare il suo miglior tennis. È una cosa grandiosa per lo sport"
Sinner in semifinale: batte Tsitsipas e trova Djokovic
Il Six Kings Slam inizia nel migliore dei modi per Jannik Sinner. L'azzurro è in semifinale grazie alla vittoria su Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Una partita sempre in controllo per il n. 2 al mondo, campione in carica a Riyadh, che ha dominato soprattutto in risposta, insistendo sul rovescio di Tsitsipas che ha perso la battuta sei volte su nove turni di battuta. Sinner tornerà in campo domani, non prima delle ore 20, contro Novak Djokovic
8° game: Sinner tiene il servizio, 5-3 con Tsitsipas
Tutto molto facile in questo game per Sinner che tiene il servizio a zero. Tsitsipas servirà adesso per allungare il match
Riprende il gioco con Sinner al servizio
Il greco lamenta un problema alla schiena nella zona lombare: inizia il trattamento medico
7° game: Tsitsipas tiene il servizio, Sinner avanti 4-3
Tsitsipas gioca il game migliore della sua partita. Il greco resta aggrappato alla partita tenendo il servizio ai vantaggi, in un turno di battuta contrassegnato con tanti punti da highlights. Intanto Tsitsipas ha chiesto l'intervento del fisioterapista
6° game: Sinner tiene il servizio, 4-2 con Tsitsipas
Sinner riparte forte. Jannik perde il primo quindici sbagliando il dritto dietro al servizio, ma poi cambia marcia e vince quattro punti consecutivi.
5° game: Tsitsipas tiene il servizio, Sinner avanti 3-2
Tsitsipas si riavvicina nel punteggio, tenendo il servizio per la seconda volta nella partita. Game a 30 per il greco
4° game: controbreak Tsitsipas, Sinner avanti 3-1
Sinner perde uno dei due break di vantaggio. L'azzurro sbaglia una smorzata sul 15-15 nel tentativo di uscire dallo scambio, poi concede due palle break con un doppio fallo. Tsitsipas chiude alla prima palla break con un altro errore di Jannik, stavolta di dritto
3° game: break Sinner, 3-0 con Tsitsipas
Ancora un break, ancora un copione che si ripete. Sul 30-30 Sinner gioca una palla corta precisa (dopo un dritto di Tsitsipas corretto dal nastro) e va a segno sulla palla break grazie a un errore di dritto del greco
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Tsitsipas
Break confermato in grande scioltezza da Sinner che tiene il servizio a 15. Finora tutto facile per l'azzurro
1° game: break Sinner, 1-0 con Tsitsipas
Partenza in discesa anche nel secondo set per Sinner che ottiene subito il break. Tsitsipas non sfrutta una palla per l'1-0 e da 40-30 perde tre punti consecutivi, chiudendo il game con un errore di dritto sulla palla break
Inizia il 2° set: Tsitsipas al servizio
Sinner vince il 1° set: 6-2 in 35 minuti
Stavolta Sinner non sbaglia, tiene il servizio ai vantaggi e chiude un primo set dominato. Tsitsipas sta tenendo bene il campo, ma Jannik sta imponendo un ritmo notevole, dominando soprattutto sulla diagonale di rovescio. Più del 70% di prime in campo per l'azzurro che ha accusato solo un piccolo passaggio a vuoto nel sesto game
7° game: Tsitsipas tiene il servizio, Sinner avanti 5-2
Si avvicina Tsitsipas che per la prima volta nel match tiene il servizio. Game a 15 per il greco, ma Sinner dopo il cambio di campo servirà nuovamente per il set
6° game: break Tsitsipas, Sinner avanti 5-1
Tsitsipas entra nel match recuperando uno dei tre break di svantaggio. Risponde tanto il greco che approfitta di un piccolo passaggio a vuoto di Sinner che sotto 0-40 annulla due palle break, ma poi sbaglia di dritto
5° game: break Sinner, 5-0 con Tsitsipas
Non c'è partita. Per la terza volta Tsitsipas subisce il break, totalmente scoraggiato dal ritmo imposto da Sinner. Il greco va fuori giri di rovescio sul 15-30, poi commette un doppio fallo sulla palla break. Dopo il cambio di campo Jannik servirà per il set
4° game: Sinner tiene il servizio, 4-0 con Tsitsipas
Tutto facile per Sinner che conferma anche il secondo break di vantaggio, ma stavolta con un game a zero. Sicurezza disarmante del tennista azzurro che non fa mai entrare Tsitsipas nello scambio
3° game: break Sinner, 3-0 con Tsitsipas
C'è ancora un break per Sinner che alza esponenzialmente il livello ai vantaggi. Tsitsipas annulla le prime due palle break, ma poi Jannik ne conquista una terza con un fenomenale stretto di rovescio e la converte con un attacco di dritto
2° game: Sinner annulla due palle break, 2-0 con Tsitsipas
Break confermato in rimonta da Sinner. L'azzurro si ritrova 15-40 dopo tre errori nello scambio (due di dritto e uno di rovescio), ma rimedia con una serie di quattro punti consecutivi, di cui tre diretti con il servizio
1° game: break Sinner, 1-0 con Tsitsipas
Sinner subito martellante: l'azzurro insiste sul rovescio di Tsitsipas che sbaglia due volte. Jannik conquista due palle break con un dritto in campo aperto, ma da 15-40 spreca soprattutto la seconda con un dritto in rete sulla palla corta giocata dal greco. Ai vantaggi arriva una terza chance grazie a una fenomenale risposta di rovescio e chiude con un dritto sulla riga
INIZIA IL MATCH! Tsitsipas al servizio
Sinner è in campo senza il manicotto al braccio destro per la prima volta dagli ottavi di finale di Wimbledon con Dimitrov. L'azzurro si è già allenato nei giorni scorsi a Riyadh senza il manicotto
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento!
Sinner e Tsitsipas entrano in campo!
Inizia il gioco di luci all'interno dell'ANB Arena, con una presentazione dei giocatori fatta attraverso degli ologrammi
È finito adesso il match tra Zverev e Fritz, vinto dalla statunitense con un netto 6-3, 6-4 in un'ora di gioco. Tra qualche minuto entreranno in campo Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas
Chi vince affronterà in semifinale Novak Djokovic: il match è in programma domani non prima delle ore 20
Nelle dichiarazioni raccolte da ANSA, Jannik Sinner si è detto pronto per gli ultimi tornei della stagione: "Sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Ci sono avversari molto difficili, vedremo cosa posso fare quest'anno. L'esordio contro Tsitsipas? Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, ma cercherò di giocare il mio miglior tennis e vedremo cosa ne esce".
Tsitsipas ha un bilancio di 31 vittorie e 10 sconfitte contro tennisti italiani: il greco ha battuto Darderi ad Halle lo scorso giugno, interrompendo una serie di tre ko consecutivi con azzurri (due contro Musetti e uno con Gigante)
Intanto è finito adesso il primo set tra Zverev e Fritz, vinto dallo statunitense in 28 minuti con il punteggio di 6-3. Con ogni probabilità la sfida tra Sinner e Tsitsipas inizierà non prima delle 20.30/21
Finora è stato un 2025 da dimenticare per Tsitsipas: uscito dalla top 20 (attualmente è n. 24 al mondo), il greco vanta un bilancio di 22 vittorie e 18 sconfitte
Tsitsipas torna in campo dopo aver saltato lo swing asiatico per problemi fisici. L'ultimo match giocato dal greco risale al 14 settembre in Coppa Davis, perso contro Joao Fonseca
Sinner-Tsitsipas, tutti i precedenti
- 2024 - Monte-Carlo (SF): Tsitsipas b. Sinner 6-4, 3-6, 6-4
- 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-4
- 2023 - Rotterdam (R16): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-3
- 2023 - Australian Open (R16): Tsitsipas b. Sinner 6-4, 6-4, 3-6, 4-6,6-3
- 2022 - Roma (QF): Tsitsipas b. Sinner 7-6(5), 6-2
- 2022 - Australian Open (QF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-4, 6-2
- 2021 - Barcellona (SF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-3
- 2020 - Roma (R32): Sinner b. Tsitsipas 6-1, 6-7(9), 6-2
- 2019 - Roma (R32): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-2
Quello di oggi sarà il decimo confronto tra Sinner e Tsitsipas, il primo dalla semifinale di Monte-Carlo 2024 vinta dal greco in tre set. Il bilancio nei precedenti è 6-3 per Tsitsipas
Per Jannik inizia da oggi un tour de force. Dopo il Six Kings Slam, l'azzurro tornerà in Europa per l'Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi. Poi gli impegni in Italia: le Atp Finals di Torino e le Finals di Coppa Davis a Bologna
Dove rivedremo Sinner? I prossimi impegni
Sinner tornerà oggi in campo dieci giorni dopo il ritiro per crampi a Shanghai nel match di terzo turno contro Tallon Griekspoor
Sinner torna a Riyadh per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, nella prima edizione del Six Kings Slam. L'azzurro, anche in quel caso entrato in gioco al primo turno, ha trionfato battendo in finale Carlos Alcaraz (6-7, 6-3, 6-3)
Il montepremi da record
Anche quest'anno il Six Kings Slam avrà un montepremi da record. Tutti i partecipanti avranno un gettone di partecipazione da 1,5 milioni di dollari che da solo vale più del trionfo in tutti i Masters 1000 del circuito. Il campione, inoltre, incasserà un assegno da 6 milioni di dollari: si tratta del premio più alto di sempre messo in palio in un torneo di tennis
Si gioca da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre. In mezzo ci sarà un giorno di riposo (venerdì 17) perché il regolamente Atp non consente ai tennisti di giocare per tre giorni consecutivi in un'esibizione
Sia il montepremi (con un assegno di 6 milioni di dollari per il campione) che il format sono gli stessi del 2024. Ci sarà un tabellone con due giocatori direttamente in semifinale grazie a un "bye", e quattro impegnati nel primo turno. Oltre alla finalissima per il titolo, è in programma anche una finale per il terzo posto.
Il tabellone
Quarti di finale (mercoledì 15 ottobre)
- ore 18.30 - Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)
- non prima delle 20 - SINNER (Ita) vs Tsitsipas (Gre)
Semifinali (giovedì 16 ottobre)
- Alcaraz (Esp) vs Zverev o Fritz
- Djokovic (Srb) vs SINNER o Tsitsipas
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- Perdente semi 1 vs Perdente semi 2
Finale (sabato 18 ottobre)
- Vincente semi 1 vs Vincente semi 2
I partecipanti
- Jannik SINNER
- Carlos ALCARAZ
- Novak DJOKOVIC
- Alexander ZVEREV
- Taylor FRITZ
- Stefanos TSITSIPAS*
*subentrato dopo il forfait di Jack Draper
Il match è in programma non prima delle 20, dopo Zverev-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Inizia il Six Kings Slam, il torneo esibizione che vede in scena sei tra i migliori tennisti al mondo sul cemento indoor di Riyadh. Subito in campo Jannik Sinner, opposto a Stefanos Tsitsipas