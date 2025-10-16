Sinner batte Djokovic: è finale con Alcaraz

Sinner in finale al Six Kings Slam: Djokovic superato in due set
Sinner torna in finale al Six Kings Slam grazie alla vittoria in un'ora su Novak Djokovic, battuto con un netto 6-4, 6-2. Una prova sontuosa di Jannik soprattutto al servizio, con 10 ace e solo otto punti persi nei turni di battuta. Sabato, non prima delle 20, la finale con Carlos Alcaraz
SINNER-DJOKOVIC 6-4, 6-2
IL TABELLONE DEL SIX KINGS SLAM
Quarti di finale
- Fritz (Usa) - Zverev (Ger) 6-3, 6-4
- SINNER (Ita) -Tsitsipas (Gre) 6-2, 6-3
Semifinali
- Alcaraz (Esp) - Fritz (Usa) 6-4, 6-2
- SINNER (Ita) - Djokovic 6-4, 6-2
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- ore 18.30 - Fritz (Usa) vs Djokovic (Srb)
Finale (sabato 18 ottobre)
- ore 20 - Alcaraz (Esp) vs SINNER (Ita)
Sinner: "Con Alcaraz sarà una grande battaglia"
"Alcaraz? Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo. È fantastico per noi. Sarà una grande battaglia. Cercherò di essere il più pronto possibile. È ovviamente un enorme onore giocare ancora contro di lui. Non vedo l’ora. Spero che anche voi lo facciate. Tutti speriamo in un grande sabato sera"
Sinner: "Djokovic modello e idolo"
Parola poi a Sinner: "Nole è davvero un grande modello per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo. Giocare contro di lui è un enorme onore e privilegio. Sono felice per oggi, ma anche felice di vederlo nei tornei e di averlo intorno"
Djokovic: "Continuerò a sfidare Sinner e Alcaraz fin quando non riuscirò a batterli"
"Ne vale sempre la pena. L’amore per il gioco e la passione per il tennis ci sono. Scusate il linguaggio, ma non è mai bello quando qualcuno ti prende a calci nel sedere così in campo. Però è davvero incredibile poter ancora giocare ad alto livello. Essere tra i primi 5, tra i primi 10...è una bella sensazione. Sto dando il massimo. Ho il corpo che ho, e sono grato per tutto ciò che Dio mi ha concesso nella vita. È stato un viaggio incredibile. C’è così tanto da celebrare. Mi piacerebbe se qualcuno potesse scambiare con me un corpo più giovane, solo per un anno, così potrei provare a battere questi ragazzi. Sarebbe bello. Scherzi a parte, ho ancora la motivazione. So che per me sta diventando molto più difficile vincere contro Jannik e Carlos. Continuerò a sfidarli finché non ci riuscirò"
Djokovic: "Sinner sembrava un treno in corsa"
Le parole di Djokovic dopo il match: "Mi dispiace che oggi non abbiate potuto vedere una partita più lunga. È colpa sua (riferito a Sinner, ndr), non mia. Ho provato a intimidirlo un po' in quell’ultimo game sul punto dello 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa. Colpiva la palla da ogni angolo. È stato semplicemente troppo forte. Complimenti a lui e buona fortuna per la finale"
Sinner in finale al Six Kings Slam: Djokovic ko in due set
Da Riyadh a Riyadh: un anno dopo Jannik Sinner è di nuovo in finale al Six Kings Slam, ancora grazie a una vittoria in semifinale su Novak Djokovic. Stavolta è stato un successo netto per l'azzurro che ha chiuso con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. La settima vittoria consecutiva di Jannik con Nole (esibizioni comprese), autore di una prova sontuosa soprattutto al servizio con 10 ace e solo otto punti persi complessivamente nei turni di battuta. Due set svoltati rapidamente in favore di Sinner con break nelle fasi iniziali. L'azzurro tornerà in campo sabato non prima delle 20 per la finale e ancora una volta sfiderà Carlos Alcaraz
7° game: Djokovic tiene il servizio, Sinner avanti 5-2
Djokovic prova a restare aggrappato al match, recuperando da 15-30. Dopo il cambio di campo, però, Sinner servirà per l'incontro
6° game: Sinner annulla due palle break, 5-1 con Djokovic
Arrivano le prime palle break per Djokovic che si ritrova avanti 15-40 dopo uno schiaffo al volo sbagliato da Sinner. Da quel momento, però, Jannik non sbaglia più: quattro punti di fila per l'azzurro, adesso lontano un game dalla seconda finale consecutiva a Riyadh
5° game: break Sinner, 4-1 con Djokovic
Arriva il secondo break per Sinner che allunga ancor di più nel punteggio. Sul 30-30 Jannik trova una fenomenale uscita lungolinea di rovescio e poi chiude il game grazie al rovescio sbagliato da Djokovic in uscita dal servizio
4° game: Sinner tiene il servizio, 3-1 con Djokovic
Prosegue il monologo al servizio di Sinner con un altro turno di battuta a zero. Impressionante fino a questo momento la prova dell'azzurro al servizio
3° game: Djokovic tiene il servizio, Sinner avanti 2-1
Djokovic si sblocca nel set con un turno di battuta a 15. Finora il serbo ha messo in campo il 72% di prime con una resa del 62% (16 su 26)
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Djokovic
Altro game al servizio perfetto di Sinner che conferma il break di vantaggio. Partenza in ombra per Djokovic nel secondo set, calato leggermente dopo un primo parziale competitivo
1° game: break Sinner, 1-0 con Djokovic
Sinner mette subito pressione in risposta e il break è immediato. Da 15-15 arrivano tre punti consecutivi di Jannik che chiude il game con un rovescio difensivo che sorprende Djokovic
Inizia il 2° set: Djokovic al servizio
Sinner vince il 1° set: 6-4 in 33 minuti
Con un ace Sinner chiude un primo set da "serve bot". Numeri impressionanti alla battuta dell'azzurro che ha messo in campo l'83% di prime con una resa dell'85%, piazzato nove ace e perso complessivamente solo quattro punti al servizio. Decisivo è stato poi il break nel terzo game, l'unico in cui Djokovic ha sofferto i colpi profondi di Jannik in risposta
9° game: Djokovic tiene il servizio, Sinner avanti 5-4
Altro game on serve con Djokovic che tiene il servizio a 15, chiudendo con un bellissimo contropiede di rovescio. Sinner servirà per il set dopo il cambio di campo
8° game: Sinner tiene il servizio, 5-3 con Djokovic
Sinner gioca il game perfetto: turno a zero con quattro punti diretti con il servizio. Djokovic serve adesso per restare nel set
7° game: Djokovic tiene il servizio, Sinner avanti 4-3
Sinner prova a mettere pressione in risposta, ma Djokovic esce bene da questo game. Turno di battuta a 30 per il serbo che resta in scia. Dopo il cambio di campo Jannik servirà con palle nuove
6° game: Sinner tiene il servizio, 4-2 con Djokovic
Arriva un game rapido anche per Sinner che senza difficoltà tiene il servizio a zero. Già tre ace per Jannik, uno in ogni turno di battuta
5° game: Djokovic tiene il servizio, Sinner avanti 3-2
Primo game a zero del match, lo vince Djokovic che lo chiude con un ace di seconda. Il set, però, si gioca sui turni di battuta di Sinner
4° game: Sinner tiene il servizio, 3-1 con Djokovic
Break confermato da Sinner che continua a trovare grande profondità nei colpi. Game a 30 per l'azzurro che nei primi due turni di battuta ha messo in campo il 64% di prime
3° game: break Sinner, 2-1 con Djokovic
C'è subito il break in favore di Sinner che trova spinta in risposta e muove Djokovic. Sul 30-30 l'azzurro trova la palla break prendendo l'iniziativa con il dritto e chiudendo con lo smash, poi chiude il game grazie al serve and volley sbagliato da Nole
2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Djokovic
Partenza a 15 anche per Sinner. Jannik apre con un ace di seconda, poi trova un grande smash a rimbalzo. Avanti 40-0, l'azzurro sbaglia un rovescio lungolinea ma poi chiude con un dritto sulla smorzata alta di Djokovic
1° game: Djokovic tiene il servizio, 1-0 con Sinner
Buon avvio di Djokovic che tiene il servizio a 15, chiudendo con il primo ace della sua partita. Pochi scambi in questi primi punti, volati via rapidamente
INIZIA IL MATCH! Djokovic al servizio
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Inizia il riscaldamento!
Sinner e Djokovic entrano in campo!
Inizia il gioco di luci: tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Djokovic!
È Carlos Alcaraz il primo finalista del Six Kings Slam: il n. 1 al mondo ha battuto Taylor Fritz con un netto 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Tra poco in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic per decretare il secondo finalista!
Alcaraz in finale: Fritz battuto in due set
Adesso in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel match d'esordio all'Atp 250 di Bruxelles contro Yannick Hanfmann: in palio un posto nei quarti con Giovanni Mpetshi-Perricard. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. CLICCA QUI PER IL RISULTATO
Trasferta amara in Kazakistan per Luciano Darderi, ko all'esordio all'Atp 250 di Almaty contro il giapponese Mochizuki con un doppio 6-3 in poco più di un'ora
Darderi fuori al debutto: Mochizuki vince 6-3, 6-3
Giornata in chiaroscuro, invece, all'Atp 250 di Stoccolma. Avanza Lorenzo Sonego che supera in due set lo statunitense Kovacevic e centra i quarti. Non sarà, però, derby azzurro visto che Matteo Berrettini ha perso contro Ugo Humbert
Sonego ai quarti, Berrettini ko con Humbert
Il giovedì italiano era iniziato con la vittoria di Jasmine Paolini, ai quarti al Wta 500 di Ningbo grazie al successo in due set su Veronika Kudermetova. Un risultato importante che avvicina la toscana alle Wta Finals di Riyadh
Paolini ai quarti: Kudermetova ko in due set
Djokovic, invece, giocherà sicuramente l'Atp 250 di Atene, sua nuova residenza da qualche mese a questa parte. Nole è iscritto anche al Masters 1000 di Parigi, mentre dovrà sciogliere le riserve per le Atp Finals
Per Sinner sarà un finale di stagione intenso. Dopo il Six Kings Slam sarà impegnato all'Atp 500 di Vienna, poi dovrebbe giocare il Masters 1000 di Parigi. Infine le Atp Finals di Torino. Ancora da sciogliere il nodo Coppa Davis
Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso se giocarla"
Il numero 2 al mondo, impegnato al Six Kings Slam, ha parlato in conferenza stampa della sua possibile partecipazione alla Coppa Davis 2025: "Non ho ancora deciso". La Final 8 di Coppa Davis sono in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre
Sinner: 'Coppa Davis? Non ho ancora deciso'Vai al contenuto
Tutti i partecipanti al Six Kings Slam incasseranno un assegno da 1,5 milioni di dollari come gettone di partecipazione. In più, per il vincitore, ci sarà n premio da 4,5 milioni: in totale 6 milioni di dollari, il premio più alto mai messo in palio in un torneo di tennis
Chi vince affronterà in finale Carlos Alcaraz o Taylor Fritz, impegnati adesso sul veloce di Riyadh. La finalissima è in programma sabato non prima delle 20, preceduta alle 18.30 dalla finale per il 3° posto tra i due sconfitti di oggi
Djokovic: "Sinner ricorda me dei tempi migliori"
A poche ore dal match, Djokovic esalta la somiglianza fra lui e Sinner: “In chi mi rivedo? Ovviamente in Jannik. Quel colpire la pallina il più forte possibile, muoversi ovunque sul campo con quel corpo magro come il mio… Gestire alla perfezione l’aspetto strategico e cercare di essere un giocatore capace di fare tutto. Mi ricorda me… nei tempi migliori".
Djokovic: 'Sinner ricorda me dei tempi migliori'Vai al contenuto
Djokovic si presenta all'esibizione di Riyadh dopo aver vinto 9 delle ultime 11 partite disputate. Semifinalista agli US Open e al Masters 1000 di Shanghai, Nole ha perso cinque giorni fa contro Valentin Vacherot
"Novak è un esempio - ha ammesso Sinner dopo la vittoria di ieri su Tsitsipas -, è bello avere un campione come lui che compete ancora con questa fame di vittorie. Lo sport ha bisogno di questo. Sarà una partita complicata, ma siamo qui soprattutto per divertirci". Giocare al meglio dei tre set "penso possa aiutare Djokovic. E' in forma incredibile, e non si puo' sottovalutare questo aspetto. Ma sarà anche un gioco mentale, e da questo punto di vista è uno dei piu' forti che abbia mai giocato a tennis".
Sinner e Djokovic si sono affrontati 10 volte in match ufficiali più la semifinale della scorsa edizione del Six Kings Slam. Complessivamente il bilancio ufficiale è 6-4 per Jannik (7-4 considerando il match esibizione di un anno fa a Riyadh) che non perde un match contro il serbo dalla semifinale di Coppa Davis del 2023.
Sinner e Djokovic si sono già sfidati lo scorso anno in semifinale a Riyadh: a vince fu Jannik con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti
Sinner si presenta a questa sfida dopo la vittoria di ieri in due set su Stefanos Tsitsipas, superato in 75 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3
Il tabellone del Six Kings Slam
- ADESSO - Alcaraz (Esp) vs Fritz
- non prima delle 20 - Djokovic (Srb) vs SINNER
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- ore 18.30 - Perdente semi 1 vs Perdente semi 2
Finale (sabato 18 ottobre)
- ore 20 - Vincente semi 1 vs Vincente semi 2
Il match è in programma non prima delle 20, dopo Alcaraz-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno delle semifinali al Six Kings Slam: in campo Jannik Sinner contro Novak Djokovic