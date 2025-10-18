Sinner trionfa in Arabia: Alcaraz ko in due set

A poche ore dalla finale, Sinner ha parlato del match con Alcaraz dello scorso anno a Riyadh: "È stato un match di altissimo livello, come sempre. Si è deciso su pochissimi punti. Chi riesce a vincere quei punti chiave, di solito porta a casa il set o la partita. Sarà quindi molto importante partire bene da entrambe le parti. Allo stesso tempo, sono sicuro che lui giocherà ancora a un livello altissimo e speriamo che ne esca una grande partita. È passato un anno, lui è un giocatore diverso e lo sono anch’io. Vedremo cosa succederà".