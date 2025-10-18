Sinner trionfa in Arabia: Alcaraz ko in due set

Sinner vince il Six Kings Slam: Alcaraz battuto in due set
Jannik Sinner vince il Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo, battendo in finale Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4 in poco più di un'ora. Una prestazione fenomenale del tennista azzurro, dominante dall'inizio alla fine: solo otto punti persi al servizio e tantissima qualità in risposta. Jannik, che incassa un assegno da 6 milioni di dollari, tornerà in campo la prossima settimana a Vienna
SINNER-ALCARAZ 6-2, 6-4
IL TABELLONE DEL SIX KINGS SLAM
Quarti di finale
- Fritz (Usa) - Zverev (Ger) 6-3, 6-4
- SINNER (Ita) -Tsitsipas (Gre) 6-2, 6-3
Semifinali
- Alcaraz (Esp) - Fritz (Usa) 6-4, 6-2
- SINNER (Ita) - Djokovic (Srb) 6-4, 6-2
Finale 3° posto
- Fritz (Usa) - Djokovic (Srb) 7-6, ret.
Finale
- SINNER (Ita) - Alcaraz 6-2, 6-4
Sinner: "Vorrei giocare sempre così bene"
Le parole di Sinner: "Vorrei giocare così bene dappertutto. È sempre bello condividere il campo con Carlos. Vedere qui tutta la tua squadra, avete fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione. Lavorate duramente, vincendo titolo dopo titolo. Grazie per avermene lasciato uno (ride, ndr)"
Alcaraz: "A volte sembra che Sinner giochi a ping pong"
Alcaraz spende parole d'elogio per Sinner durante la premiazione: "Quando Jannik gioca a questo livello... a volte sembra che stia giocando a ping pong, non è divertente essere dall'altra parte della rete. Mi motiva a tornare in allenamento, dare il 100% e migliorare"
È tempo di premiazione a Riyadh: Sinner riceve una racchetta d'oro
Sinner vince il Six Kings Slam: Alcaraz battuto in due set
Il Re d'Arabia è ancora Jannik Sinner: l'azzurro conferma il titolo al Six Kings Slam, battendo Carlos Alcaraz in finale per il secondo anno consecutivo. Un netto 6-2, 6-4 in favore di Jannik che ha giocato una partita fenomenale, ai limiti della perfezione. Settantadue minuti di tennis ad altissimo livello per il n. 2 al mondo che ha mostrato una grandissima condizioni atletica, confermato i progressi al servizio (ha perso solo otto punti nei turni di battuta), e trovato qualità e continuità in risposta. Un mix perfetto che ha consentito a Sinner di dominare dall'inizio alla fine, vincendo il torneo arabo per il secondo anno di fila
9° game: Alcaraz tiene il servizio, Sinner avanti 5-4
Alcaraz serve con palle nuove e rapidamente tiene il servizio a zero. Un game interlocutorio perché dopo il cambio di campo Sinner servirà per il match
8° game: Sinner tiene il servizio, 5-3 con Alcaraz
Break confermato da Sinner che tiene il servizio a 15 e si assicura la possibilità di servire per il match. Alcaraz adesso all'ultima chiamata per restare in partita
7° game: break Sinner, 4-3 con Alcaraz
Sinner semplicemente galattico. Un game sensazione dell'azzurro che conquista il break giocando un punto più bello dell'altro: l'azzurro sale 15-40, poi chiude alla seconda palla break con due volée
6° game: Sinner tiene il servizio, 3-3 con Alcaraz
Sinner esce bene da un game potenzialmente pericoloso: l'azzurro sul 30-30 (dopo un bel dritto a incrociare di Alcaraz) trova uno splendido contropiede di dritto e chiude il game con una prima vincente
5° game: Alcaraz annulla cinque palle break, 3-2 con Sinner
Alcaraz risolve il game più lungo del match: 10 minuti, 20 punti giocati e 5 palle break annullate dallo spagnolo che ha alzato l'intensità (e trovato l'aiuto della prima) quando si è ritrovato sotto nel punteggio. Pochi rimpianti per Sinner che sta mostrando una grande condizione atletica
4° game: Sinner tiene il servizio, 2-2 con Alcaraz
Sinner va rapido al servizio con il secondo game a zero della sua partita. Alcaraz sta provando a variare la posizione in risposta, giocando anche più arretrato, ma senza trovare soluzioni
3° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-1 con Sinner
Turni di battuta più agevoli per Alcaraz in questa fase. Altro game a 15 per lo spagnolo che sta approfittando di qualche errore in più di Sinner, calato leggermente in risposta dopo un primo set fenomenale
2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Alcaraz
Partenza in fotocopia per Sinner che tiene il servizio a 15 e chiude il game con una prima vincente al centro. Finora 93% di punti con la prima (13 su 14) e 70% con la seconda (7 su 10)
1° game: Alcaraz tiene il servizio, 1-0 con Sinner
Alcaraz parte bene nel secondo set con un game a 15. Primi segnali di ripresa per lo spagnolo che ha commesso un solo errore, con un dritto gratuito dietro al servizio sul 30-0
Inizia il 2° set: Alcaraz al servizio
Sinner vince il 1° set: 6-2 in 27 minuti
Sinner chiude un primo set ai limiti della perfezione: Jannik impiega appena 27 minuti per conquistare il set con un doppio break di vantaggio. L'azzurro non è stato solo continuo al servizio (11 su 12 con la prima), ma ha trovato grande solidità in risposta. Alcaraz non è riuscito a reagire dopo il break subito in apertura, commettendo qualche errore di troppo
7° game: Alcaraz tiene il servizio, Sinner avanti 5-2
Alcaraz torna a muovere il punteggio dopo tre game consecutivi vinti da Sinner. Turno a 30 per lo spagnolo che impreziosisce il game con una fenomenale palla corta per il 40-15. Dopo il cambio di campo Jannik servirà per il set con le palle nuove
6° game: Sinner tiene il servizio, 5-1 con Alcaraz
Sinner continua a tenere il servizio con grande facilità. Jannik è ingiocabile sulla prima, Alcaraz non può far nulla: game a 15 per l'azzurro che si assicura la possibilità di servire per il set
5° game: break Sinner, 4-1 con Alcaraz
Impressionante il livello espresso da Sinner in queste prime fasi. L'azzurro risponde sempre e mette pressione ad Alcaraz che commette più errori del solito. Jannik si ritrova 15-40 con un punto fenomenale, poi chiude il game con l'errore del murciano dietro al servizio
4° game: Sinner tiene il servizio, 3-1 con Alcaraz
Arriva il primo game a zero per Sinner che con grande facilità tiene il servizio. Intanto dagli spalti arrivano i primi cori per il tennista azzurro
3° game: Alcaraz tiene il servizio, Sinner avanti 2-1
Alcaraz muove il punteggio con un turno di battuta a 15. Sinner trova un bellissimo punto per il 15-15 con un tocco di solo polso sullo stretto, ma poi Carlitos vince tre punti consecutivi
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Alcaraz
Break confermato da Sinner, ma che partenza da parte di entrambi. Si gioca su ritmi elevatissimi con scambi di grande qualità. Sul 30-30 Alcaraz sbaglia la risposta di dritto, poi Jannik chiude il game con un ace al centro
1° game: break Sinner, 1-0 con Alcaraz
Sinner parte a tutta. C'è subito il break per l'azzurro che mette grande pressione sul servizio di Alcaraz. Sotto 15-40, lo spagnolo commette il primo doppio fallo
INIZIA IL MATCH! Alcaraz al servizio
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento!
Entra in campo Jannik Sinner!
L'introduzione con degli ologrammi: Sinner e Alcaraz stanno per entrare in campo!
Si parte con l'inno nazionale dell'Arabia Saudita, Aash al Maleek
Tutto pronto a Riyadh: inizia la presentazione della finale!
Tra qualche minuto (circa 20') entreranno in campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz!
Fritz vince il 1° set e Djokovic si ritira! Lo statunitense conquista il parziale al tiebreak (7-4) in un'ora e 16 minuti, poi il serbo decide di finire. "Voglio scusarmi con il pubblico: abbiamo giocato un set incredibile, tra i più lunghi mai giocati" le parole di Nole
Partita combattuta finora tra Novak Djokovic e Taylor Fritz per il 3° posto: dopo un'ora di gioco siamo ancora nel primo set, a un passo dal tiebreak. Slitterà l'inizio di Sinner-Alcaraz, match in programma dopo la sfida attualmente in corso
Alcaraz ha parlato di Sinner a poche ore dalla finale: "Il modo in cui si muove in campo, in cui arriva su ogni palla, in cui colpisce ogni colpo...è come una macchina. Colpisce sempre nello stesso punto, con molto ritmo, molta velocità, e pochissimi errori. Fa bene praticamente tutto, in ogni aspetto del gioco: questo rende davvero difficilissimo affrontarlo"
A poche ore dalla finale, Sinner ha parlato del match con Alcaraz dello scorso anno a Riyadh: "È stato un match di altissimo livello, come sempre. Si è deciso su pochissimi punti. Chi riesce a vincere quei punti chiave, di solito porta a casa il set o la partita. Sarà quindi molto importante partire bene da entrambe le parti. Allo stesso tempo, sono sicuro che lui giocherà ancora a un livello altissimo e speriamo che ne esca una grande partita. È passato un anno, lui è un giocatore diverso e lo sono anch’io. Vedremo cosa succederà".
Archiviato il Six Kings Slam, Sinner volerà a Vienna per giocare l'Atp 500 austriaco. Jannik debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier, già affrontato al 2° turno di Shanghai
Il tabellone di Sinner all'Atp Vienna
L'ultima vittoria di Sinner contro Alcaraz su cemento risale proprio alla finale del Six Kings Slam 2024. Il murciano ha poi trionfato a Cincinnati (match finito dopo cinque game per il malessere di Jannik) e agli US Open
Tra Sinner e Alcaraz c'è ancora in palio il numero 1 di fine anno: lo spagnolo ha 1.340 pt di vantaggio ed è lontano poche vittorie dall'aritmetica dell'end-year n. 1
Come cambia il ranking Atp dopo Shanghai
Alcaraz, invece, è atteso al Masters 1000 di Parigi che inizierà lunedì 27 ottobre nella nuova sede de La Defance Arena. Poi il murciano giocherà le Atp Finals
Dopo Riyadh, Sinner volerà subito in Europa per giocare l'Atp 500 di Vienna. L'azzurro proseguirà il mini tour de force con il Masters 1000 di Parigi e le Atp Finals di Torino. Ancora da sciogliere, invece, le riserve per la Coppa Davis
Il titolo del Six Kings Slam arricchirà ancor di più il prize money stagionale di uno tra Sinner e Alcaraz. Finora l'azzurro ha vinto premi per 12,3 milioni di dollari (restando fuori dal circuito per tre mesi), mentre lo spagnolo ha incassato poco più di 16 milioni di dollari.
Il montepremi a confronto tra il Six Kings e gli Slam
- Six Kings Slam: 6.00.000 $
- US Open: 5.000.000 $
- Wimbledon: 4.024.468 $
- Roland Garros: 2.984.787 $
- Australian Open: 2.258.550 $
Oggi in palio c'è un premio da 6 milioni di dollari, suddiviso tra 1,5 milioni di dollari come gettone di partecipazione (incassato da tutti i giocatori presenti a Riyadh) e 4,5 milioni di dollari per il titolo. Cifre da record in confronto a tutti gli Slam: quello che si avvicina di più è lo US Open, con un assegno da 5 mln di dollari per il campione
Sinner: "Sarà una grande battaglia"
"Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo - ha detto Sinner sulla finale di oggi - È fantastico per noi. Sarà una grande battaglia. Cercherò di essere il più pronto possibile. È ovviamente un enorme onore giocare ancora contro di lui. Non vedo l’ora, tutti speriamo in un grande sabato sera".
Sinner: 'Con Alcaraz sarà una grande battaglia'
Cammino senza difficoltà finora per entrambi. Sinner ha giocato una partita in più, partendo dai quarti ed eliminando prima Tsitsipas e poi Djokovic. Nessun problema anche per Alcaraz che ha dominato la semifinale con Fritz
Il cammino di Alcaraz
- Quarti: bye
- Semifinale: vs Fritz 6-4, 6-2
Il cammino di Sinner
- Quarti: vs Tsitsipas 6-2, 6-3
- Semifinale: vs Djokovic 6-4, 6-2
L'azzurro e il murciano si sono già affrontati lo scorso anno nella finale del Six Kings Slam: a vincere fu Jannik con lo score di 6-7, 6-3, 6-3 in 2 ore e 21 minuti
Sinner e Alcaraz torneranno a sfidarsi un mese e mezzo dopo l'ultimo precedente, la finale degli US Open vinta dal murciano in quattro set
Sarà la sesta finale nel 2025 tra Sinner e Alcaraz, l'ottava consecutiva considerando anche il Six Kings Slam 2024 e la finale di Pechino dello scorso anno. Quest'anno il bilancio è 4-1 per Carlitos: l'unico successo di Sinner a Wimbledon
La finale è in programma non prima delle 20, dopo Djokovic-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
