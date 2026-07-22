Us Open 2026, Sinner e altri 7 italiani nella entry list
Ufficializzata l'entry-list degli Us Open 2026, in programma dal 30 agosto al 13 settembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sinner è il n°1 davanti a Zverev, ci sono anche Alcaraz e Rune (fermo dallo scorso ottobre). Sono otto in totale gli italiani nel tabellone maschile, due in quello femminile. Ecco l'entry-list completa dell'ultimo dei Grandi Slam in programma
- 1 SINNER Jannik (ITA)
- 2 ZVEREV Alexander (GER)
- 3 ALCARAZ Carlos (ESP)
- 4 AUGER-ALIASSIME Felix (CAN)
- 5 DE MINAUR Alex (AUS)
- 6 SHELTON Ben (USA)
- 7 DJOKOVIC Novak (SRB)
- 8 MEDVEDEV Daniil
- 9 COBOLLI Flavio (ITA)
- 10 FRITZ Taylor (USA)
- 11 BUBLIK Alexander (KAZ)
- 12 LEHECKA Jiri (CZE)
- 13 RUUD Casper (NOR)
- 14 RUBLEV Andrey
- 15 MUSETTI Lorenzo (ITA)
- 16 TIEN Learner (USA)
- 17 TIAFOE Frances (USA)
- 18 MENSIK Jakub (CZE)
- 19 VACHEROT Valentin (MON)
- 20 DAVIDOVICH FOKINA Alejandro (SPA)
- 21 DARDERI Luciano (ITA)
- 22 CERUNDOLO Francisco (ARG)
- 23 FILS Arthur (FRA)
- 24 PAUL Tommy (USA)
- 25 JODAR Rafael (SPA)
- 26 KHACHANOV Karen
- 27 RINDERKNECH Arthur (FRA)
- 28 FONSECA Joao (BRA)
- 29 HUMBERT Ugo (FRA)
- 30 TABILO Alejandro (CHI)
- 31 ETCHEVERRY Tomas Martin (ARG)
- 32 NAKASHIMA Brandon (USA)
- 33 ARNALDI Matteo (ITA)
- 34 BERGS Zizou (BEL)
- 35 BUSE Ignacio (PER)
- 36 FERY Arthur (GBR)
- 37 COLLIGNON Raphael (BEL)
- 38 BLOCKX Alexander (BEL)
- 39 NORRIE Cameron (GBR)
- 40 MOUTET Corentin (FRA)
- 41 STRUFF Jan-Lennard (GER)
- 42 BERRETTINI Matteo (ITA)
- 43 MUNAR Jaume (SPA)
- 44 MICHELSEN Alex (USA)
- 45 QUINN Ethan (USA)
- 46 MANNARINO Adrian (FRA)
- 47 NAVONE Mariano (ARG)
- 48 BORGES Nuno (POR)
- 49 ATMANE Terence (FRA)
- 50 CERUNDOLO Juan Manuel (ARG)
- 51 TSITSIPAS Stefanos (GRE)
- 52 HANFMANN Yannick (GER)
- 53 MACHAC Tomas (CZE)
- 54 MAROZSAN Fabian (HUN)
- 55 VAN DE ZANDSCHULP Botic (NED)
- 56 BAEZ Sebastian (ARG)
- 56 SHANG Juncheng (CHI) *
- 57 TIRANTE Thiago Agustin (ARG)
- 58 KECMANOVIC Miomir (SRB)
- 59 MERIDA Daniel (SPA)
- 60 BURRUCHAGA Roman Andres (ARG)
- 61 ALTMAIER Daniel (GER)
- 62 LANDALUCE Martin (SPA)
- 63 VALLEJO Adolfo Daniel (PAR)
- 64 KORDA Sebastian (USA)
- 65 CARRENO BUSTA Pablo (SPA)
- 66 GRIEKSPOOR Tallon (NED)
- 67 SHAPOVALOV Denis (CAN)
- 68 KOPRIVA Vit (CZE)
- 69 UGO CARABELLI Camilo (ARG)
- 70 HURKACZ Hubert (POL)
- 71 MAJCHRZAK Kamil (POL)
- 72 MEDJEDOVIC Hamad (SRB)
- 73 SVAJDA Zachary (USA)
- 74 BROOKSBY Jenson (USA)
- 75 ROYER Valentin (FRA)
- 76 FUCSOVICS Marton (HUN)
- 77 SONEGO Lorenzo (ITA)
- 78 VAN ASSCHE Luca (FRA)
- 79 BELLUCCI Mattia (ITA)
- 80 RUNE Holger (DEN)
- 81 MOLKAN Alex (SVK)
- 82 DUCKWORTH James (AUS)
- 83 HALYS Quentin (FRA)
- 84 SHEVCHENKO Aleksandr (KAZ)
- 84 KOKKINAKIS Thanasi (AUS) *
- 85 GIRON Marcos (USA)
- 86 CILIC Marin (CRO)
- 87 DZUMHUR Damir (BIH)
- 88 FARIA Jaime (POR)
- 89 MPETSHI PERRICARD Giovanni (FRA)
- 90 CHOINSKI Jan (GBR)
- 91 PRIZMIC Dino (CRO)
- 92 DIALLO Gabriel (CAN)
- 93 KOVACEVIC Aleksandar (USA)
- 94 SAFIULLIN Roman
- 95 TRUNGELLITI Marco (ARG)
- 96 HIJIKATA Rinky (AUS)
- 97 SHIMABUKURO Sho (JAP)
- 98 DE JONG Jesper (NED)
- 99 WALTON Adam (AUS)
- 100 NAVA Emilio (USA)
- 101 COMESANA Francisco (ARG)
- 101 MISOLIC Filip (AUT) *
- 1 SABALENKA Aryna
- 2 RYBAKINA Elena (KAZ)
- 3 PEGULA Jessica (USA)
- 4 GAUFF Coco (USA)
- 5 ANDREEVA Mirra
- 6 MUCHOVA Karolina (CZE)
- 7 NOSKOVA Linda (CZE)
- 8 SWIATEK Iga (POL)
- 9 ANISIMOVA Amanda (USA)
- 10 SVITOLINA Elina (UKR)
- Jasmine Paolini è nel main-draw del tabellone femminile con il n°15
- Elisabetto Cocciaretto è nel main-draw del tabellone femminile con il n°69
- Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Federico Cinà, Gianluca Cadenasso, Francesco Passaro sono tra gli alternates del tabellone maschile
- Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Lucrezia Stefanini, Tyra Caterina Grant, Nuria Brancaccio, Jennifer Ruggeri, Giorgia Pedone sono tra le alternates del tabellone femminile