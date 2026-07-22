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Us Open 2026, Sinner e altri 7 italiani nella entry list

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Ufficializzata l'entry-list degli Us Open 2026, in programma dal 30 agosto al 13 settembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sinner è il n°1 davanti a Zverev, ci sono anche Alcaraz e Rune (fermo dallo scorso ottobre). Sono otto in totale gli italiani nel tabellone maschile, due in quello femminile. Ecco l'entry-list completa dell'ultimo dei Grandi Slam in programma

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