Dopo tre edizioni in Arabia Saudita, le Next Gen Atp Finals tornano in Italia. A ospitare il torneo tra i migliori otto giocatori Under 20 sarà Reggio Calabria, dal 9 al 13 dicembre. L'annuncio è arrivato direttamente da New York, durante gli US Open. Le Next Gen Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Reggio Calabria ospiterà le Next Gen Atp Finals 2026. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, è arrivata l'ufficialità: l'annuncio è stato dato a New York, in occasione degli US Open. La città dello Stretto ospiterà dal 9 al 13 dicembre il torneo che vedrà protagonisti i migliori otto giocatori Under 20 del mondo. Per le Next Gen Atp Finals si tratta di un ritorno in Italia, dopo le cinque edizioni disputate a Milano dal 2017 al 2022. Successivamente, il torneo si è trasferito a Gedda, in Arabia Saudita, dove si sono disputate tre edizioni. Quest'anno, dunque, le Next Gen tornano in Europa e scelgono ancora una volta l'Italia, che si conferma sempre più centrale nel panorama del tennis mondiale. Le Next Gen Atp Finals di Reggio Calabria si aggiungono infatti alle Atp Finals di Torino, gli Internazionali d'Italia a Roma e alle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna, consolidando il ruolo dell'Italia come uno dei principali punti di riferimento del tennis internazionale.