ATP Finals 2018, i protagonisti: Djokovic e Federer i più attesi

Gli otto migliori tennisti del mondo si ritrovano a Londra per contendersi il titolo di Maestro del 2018. In pole position il numero 1 Novak Djokovic, che se la vedrà con l'eterno Roger Federer e le possibili sorprese come Zverev, Anderson e Cilic. Le ATP Finals in esclusiva su Sky Sport da domenica 11 novembre